Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал, что украинцам не увеличат тарифы в связи с ростом цен на газ в Европе, которые 28 сентября побили исторический рекорд и впервые стали выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом министр сказал в эфире "Украина 24".

"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире пока. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем", - сообщил Чернышев.

Напомним, по данным аналитиков, в случае холодной зимы цена природного газа уже может подняться до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц. Это более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" обещают не повышать цены на газ для населения Украины до конца отопительного сезона. То есть она составит составит 7 гривен 96 копеек.