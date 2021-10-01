В пятницу, 1 октября, российский "Газпром" остановил транзит газа через территорию Украины в направлении Венгрии. Это произошло в 07.00 - с начала газовых суток.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины на своей странице в Facebook.

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн. куб. м в сутки", - сказано в сообщении.

В свою очередь, генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон напомнил, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через Украину и украинская сторона никогда не нарушала своих обязательств. По его словам, украинский маршрут для Венгрии более экономически выгоден и является самым коротким.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - отметил Макогон.

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины.

Страна" подробно разбиралась, как Венгрия устроила Украине газовую "зраду".