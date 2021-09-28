Разочарованный решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Будапешт не "раскручивать эмоции" в связи с образовавшимся кризисом в отношениях двух стран, передает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы", - сообщил Кулеба.

Также он напомнил, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием России и Венгрия его приняла.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом". Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину. Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история", - рассказал Кулеба.

По его словам, Украина обратится к Еврокомиссии, чтобы понять, каким образом соглашение Венгрии с "Газпромом" влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом", - пояснил глава МИД Украины.

Напомним, накануне в МИД Венгрии назвали подписание газового контракта с РФ внутренним делом страны, а критику со стороны Украины - попыткой вмешательства в свои внутренние дела.

Ранее МИД Украины заявлял о разочаровании Киева решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом", из-за ущерба, который понесет Украина из-за сокращений поставок газа.

В связи с этим, Украина намерена обратиться в Европейскую комиссию. Согласно контракту между Венгрией и "Газпромом", Россия обеспечивает поставки в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. 3,5 миллиарда кубометров из этого объема будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.

Также "Страна" подробно разбиралась, как Венгрия устроила Украине газовую "зраду".