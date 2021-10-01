Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после заявления российского "Газпрома" о приостановлении транзита газа в Венгрию через Украину заявил, что не может принимать во внимание точку зрения Киева в споре по газу.

Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 1 октября.

"Когда "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину, Орбан сказал "Общественному радио", что он несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которые будут вынуждены платить гораздо более высокие цены на газ без нового соглашения", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины.

При этом в МИД Украины заявили, что наша страна удивлена и разочарована этим решением Венгрии по поводу подписания в Будапеште нового долгосрочного контракта с "Газпромом". В ведомстве заявили, что "это является исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".

Будапешт в ответ сказал, что двусторонние договоренности с Москвой - внутреннее дело Венгрии, а отношения Украины и РФ ее не касаются. Подробно о том, что значит подписание данного документа рассказывала "Страна".