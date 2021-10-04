Информация о том, что "Газпром" возобновил прокачку газа в Венгрию через территорию Украины оказалась недостоверной.

Об этом сегодня, 4 октября, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности.

Так, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - написал Сергей Макогон.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве иностранных дел Украины резко негативно отреагировали на контракт Будапешта с "Газпромом". Его назвали "решением, принятым в угоду Кремля".

Венгрия в ответ обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела после подписания контракта на поставки топлива с "Газпромом".

Также мы рассказывали, что лидер оппозиции Юрий Бойко призвал украинские власти перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтобы снизить высокие тарифы для населения.