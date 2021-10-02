В Украине резко дорожает авгогаз.

Речь идет не о пропан-бутане, на котором ездят большинство машин на газу, а о так называемом сжатом газе - метане (CNG).

Он менее распространен, чем тот же пропан-бутан, но есть важный нюанс - на этом виде топлива ездит много маршруток, коммунального и грузового транспорта, - пояснил руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн.

С 1 октября крупнейшая сеть АГНКС "Укравтогаз" (более 90 заправок по стране) повысила цены на метан на 47%, по сравнению с сентябрем - до рекордных 37,68 гривен за куб. Если сравнивать с началом года, ценник взлетел более чем на 140%.

Транспортники просто в шоке от таких цен.

"Серьезность ситуации еще никто не осознал. Транспорт просто остановится или нужно будет повышать цены на 15-80% в зависимости от подвижного состава", - рассказал нам глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Разбирались, почему рост цен на газ грозит Украине транспортным коллапсом.

За месяц - плюс 12 гривен

В компании "Укравтогаз", которая является подразделением "Нафтогаза", рост цен поясняют просто - "из-за рекордного роста закупочной стоимости природного газа до уровня 29,88 гривен за куб". "Главным фактором подорожания является рост стоимости газа как на европейских биржах, так и, как следствие, в Украине", — отметили в "Укравтогазе".



Мы уже писали о резком росте ценников на газ в Европе - там преодолен очередной психологический уровень в 1200 долларов за тысячу кубов.

На Украинской энергетической бирже, которая также привязана к "импортному паритету", на октябрь выставлен средневзвешенный ценник в 28 654 гривны (против 18,5 тысяч в сентябре), а если брать газ с отсрочкой платежа - дороже 29 гривен. Очевидно, именно на этот тариф ориентируются в "Укравтогазе".

Отметим, что ценник и дальше идет вверх. На торгах УЭБ 1 октября предлагались партии газа по 38532 гривен за тысячу кубов или почти по 1450 долларов.

Газ CNG, которым заправляют авто - это сжатый метан, то есть, ценники на него напрямую связаны со стоимостью природного газа. Так что он тоже может еще больше подорожать.

Но и нынешняя цена - 37,68 гривен за куб - посто рекордная. Ведь еще пару дней назад метаном заправляли по 25,56 гривен. То есть, более чем на 12 гривен за куб дешевле, чем сейчас.

В качестве утешения заправки АГНКС предлагают разве что копеечные скидки: при заправке 5-25 кубов газа - минус 48 копеек на кубе, от 25 до 50 кубов - 72 копейки, более 50 кубов - 96 копеек. То есть, минимальный ценник с учетом скидки 36,72 гривен за куб.

АГНКС фактически диктует цены на метан в Украине, поэтому водителям стоит готовится к новой реальности.

Транспортник из Краматорска Сергея Яцура поделился в Фейсбуке фото стеллы местной заправки Shelf. Цена на метан - 37,56 гривен. То есть, практически такая же, как на АГНКС.

"С сегодняшнего дня на заправках Краматорска - 37,56 гривен. По чем же вы хотите проезд?", - пишет Яцура.

"Рост тарифов до 80% и подорожание всех товаров"

По словам Куюна, метан до недавнего времени считался одним из самых перспективных видов автомобильного топлива. Поэтому многие переоборудовали авто специально под газ.

На сайте "Укравтогаза" есть расчеты - насколько выгодно ездить на метане. Правда, взяты ценники еще на 2019 год. Скажем, на 100 километров пробега микроавтобуса Mercedes Sprinter нужно 14 литров бензина, 12 литров дизеля, 17 - пропана, 14 - метана. Но при этом, бензин тогда стоил 29 гривен за литр, дизель - 27, пропан и метан - по 14 гривен.

То есть, цена за километр пробега на дизеле была 3,24 гривен, а на метане - 1,96 гривен.

При этом метан практически исключает детонацию, не содержит вредных для автомобиля свинца и серы, экологичен и безопасен.

Не удивительно, что водители массово переводили на метан авто, особенно это касается маршруток, коммунального транспорта, грузовиков.

К примеру, вложив в переоборудование под метан грузового автомобиля ГАЗ 330 21 тысячу гривен, эти деньги можно было отбить уже за 3 месяца, и дальше начать экономить. Для маршруток "Газель" этот срок был еще меньше - всего 1-2 месяца. Продавцы оборудования обещали экономию на тех же маршрутках до 13,8 тысяч гривен в месяц. Расчеты проводились в прошлом году, когда метан стоил 13,28 гривен за литр.

Но с тех пор он подорожал почти втрое.

В то же время, как говорит Куюн, альтернативы по топливу для авто на метане практически нет.

Поэтому столь резкое подорожание газа может попросту остановить транспорт, - считает Житинский. В Дружковке отдельные маршрутки уже не вышли на рейсы.

В транспорте появились такие объявления: "Уважаемые пассажиры. В связи с повышением цены на газ до 37,68 грн. автобус по маршруту №8 с 01.10.21 в связи с нерентабельностью временно осуществлять рейсы не будет. Спасибо за понимание".

"При таких ценах транспорт на газу останавливают, если есть возможность, заменяют на дизельный подвижной состав. Но рост цен на перевозки - неизбежен. Он будет разным в зависимости от перевозчика, подвижного состава и т.д. "Вилка" подорожания - от 15 до 80%", - говорит Житинский.

Сергей Яцура, который возмутился высокими ценами на метан, отмечает, что переход на дизель - тоже не вариант. "Где денег на технику столько взять? И где гарантия, что солярка не поднимется в цене - она на опте уже на 2 гривны подорожала", - отмечает он.

Транспортники, обсуждая рекордные ценники на топливо, шутят, что уже пора переходить на лошадей.

"Если тенденция не поменяется, не исключаю закрытия транспортных предприятий, рост цен на перевозки, что потянет за собой подорожание как тех же маршруток, так и доставки грузов, а значит, - практически всех товаров", - говорит Житинский.