Европейские страны в преддверии зимы и на фоне рекордно высоких цен на газ обратились к России с просьбой увеличить количество поставок угля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний.

В течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля в попытках экологизировать производство электроэнергии, но сейчас она находится в западне. Места хранения газа в регионе заполнены лишь частично.

"Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок... Для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах", - сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тырина.

Однако в Министерстве энергетики России заявили, что страны Европы и КНР не обращались с просьбой увеличить экспорт угля.

"В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

Напомним, цены на газ в Европе начали рекордно расти, и уже перевалили за тысячу долларов.

Также сообщалось, что дефицит газа в Европе поднял цены на уголь до максимумов с 2008 года.