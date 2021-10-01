Российская компания "Газпром", которая остановила поставки газа в Венгрию через Украину, начала поставки газа в Хорватию и Венгрию по новому маршруту - через "Турецкий поток".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Газпрома".

Поставки по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, отмечается в сообщении.

Напомним, проектная мощность экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море порядка 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Как писала "Страна", Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на 15 лет на поставку газа в обход Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул Венгрию и отметил, что власти могли бы заключить контракт и с транзитом через Украину". После подписания контракта с "Газпромом" Венгрия обвинила Украину во вмешательстве во внутренние дела, а премьер Венгрии Орбан заявил, что не может принимать во внимание точку зрения Киева в споре по газу.