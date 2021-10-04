Российская компания "Газпром" начала заполнять газом первую нитку газопровода "Северного потока-2", о завершении строительства которого ранее сообщалось.

Об этом говорится в заявлении компании-оператора газопровода Nord Stream 2.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток -2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в сообщении.

Между тем, Датское энергетическое агентство заявило, что вторая нитка "Северного потока 2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию. Но оператору газопровода надо выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию.

Ранее мы писали, что в Кремле допускают, что смена власти в Германии может повлиять на срок запуска газопровода "Северный поток-2", но не поставит процесс на паузу.

Между тем, компания Nord Stream 2 AG заявляла, что газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию до завершения текущего года.