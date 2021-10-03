Никто до сих пор не научился контролировать погоду. Однако делать более-менее точные прогнозы синоптики уже умеют. Очень суровая зима 2021-22 годов принесет хаос на все рынки, начиная от топливного и заканчивая продовольственным, и вполне может превратить нынешний энергетический кризис в глобальный экономический кризис, сообщает Bloomberg.

Уже сейчас население большинства европейских начинает получать большие счета за отопление домов и квартир. Если же прогнозы синоптиков сбудутся, то счета станут и вовсе астрономическими. Это будет иметь далеко идущие не только экономические, но и политические последствия. Население не простит властям, которым сейчас пока приходится иметь дело, кроме пандемии, лишь с высокой инфляцией, если этой зимой придется еще и отдавать почти все доходы за отопление.

Еще одним вполне вероятным последствием суровой зимы в сочетании с энергетическим кризисом и со всеми остальными напастями, свалившимися в последнее время на планету, может быть резкий рост скептицизма в отношении перехода к "чистой" энергетике, самой, пожалуй, популярной и обсуждаемой теме последних месяцев до прихода энергетического кризиса.

Конечно, прогнозы синоптиков часто отличаются друг от друга, но сейчас большинство сходится в одном: Эль-Ниньо, колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, серьезно влияющее на климат, принесет похолодание на север и потепление на юг США, а также высушит большую часть планеты. Вместе с тем Полярный вихрь, устойчивый крупномасштабный уровень низкого давления на Северном полюсе, в этом году будет слабее, чем в прошлом. Это значит, что предстоящей зимой значительно выше вероятность того, что холодный арктический воздух будет неоднократно вырываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания.

"Мы ждем "теплого сэндвича" в предстоящий отопительный сезон с потенциально очень холодным центром,- говорит директор службы прогнозов погоды Atmospheric G2 Тодд Кроуфорд. - Это означает необычно теплое начало сезона, затем холодный период в январе, мягкое окончание зимы и раннюю весну. Это прогноз для всех главных энергопотребляющих центров на востоке США, западе Европы и в северо-восточной Азии".

Конечно, это ранний прогноз, но вероятность того, что он окажется правильным, довольно высока, считает Bloomberg, даже несмотря на высокую сложность прогнозирования погоды и необходимость учитывать великое множество факторов и условий. Главными из них являются Эль-Ниньо и Полярный вихрь, за которыми сейчас особенно внимательно следят ученые.

Обычно Эль-Ниньо приносит похолодание в северную часть Соединенных Штатов и повышает температуру и подсушивает южную. Эль-Ниньо также обычно приносит холодные зимы в Корею и Японию, засухи в Бразилию с Аргентиной и обширные регионы Китая. Всего за последние 70 лет, когда ведутся тщательные метеонаблюдения, это явление происходило 8 раз. Сейчас в Центре прогнозирования климата США (CPC) вероятность прихода Эль-Ниньо и в этом и следующем годах оценивают более чем в 70%. Проблема с Эль-Ниньо заключается в том, что он не всегда одинаково влияет на погоду. В прошлом году он, например, принес в северное полушарие довольно мягкую зиму, но в этом, считают ученые, все может оказаться с точностью наоборот.

Своим холодом зимы на планете обязаны холодному воздуху, который остужает Полярный вихрь. Именно из-за Полярного вихря, вернее, из-за того, что из его "объятий" вырывается арктический воздух, американские, азиатские и европейские обыватели получают зимой большие счета за отопление.

Двумя ранними признаками ослабления Полярного вихря и того, что из него вырвется холодный воздух, являются, например, скопление льдов в северных морях и потепление в стратосфере над Северным полюсом. Такие потепления приблизительно на высоте от 8 до 48 километров фиксируются в 55-60% зим. По словам Тодда Кроуфорда, они могут оказывать очень сильное негативное влияние на погоду.

За примерами далеко ходить не нужно. Неожиданное потепление воздуха над Северным полюсом в прошлом январе принесло в феврале на юг США рекордные морозы, спровоцировавшие серьезные перебои в работе энергетической системы Техаса и смерть как минимум 210 человек.

Конечно, вырвавшийся из Полярного вихря арктический воздух не может заморозить сразу все северное полушарие. Направления, в которых он будет распространяться, в первую очередь, зависят от Североатлантической осцилляции, направляющей холодные воздушные потоки в Америку, Европу или Азию. Естественно, чем ниже температура наружного воздуха, тем сильнее будет энергетический кризис и тем выше будут счета за отопление.

Еще одним признаком воздействия на погоду Полярного вихря синоптики считают снег в Сибири. Если его много выпадает в октябре, то он может создать условия, которые, в свою очередь, могут ослабить Полярный вихрь. Говорить о вероятности прорывов арктического воздуха с Северного полюса по этому признаку можно будет уже в конце октября.

Еще одним признаком очень суровой зимы считается устойчивая область высокого давления на обширной территории от Скандинавии до Урала. Если она сохранится в ноябре и особенно захватит и декабрь, то вероятность прорывов арктического воздуха из Полярного вихря, которые синоптики часто сравнивают с открыванием дверцы холодильника, очень высокая.

Как писала "Страна", в Киеве зимы становятся всё теплее. Так, прошлогодней зимой средняя температура составила +2 градуса.

В 2019 году только в Киеве было побито 36 температурных рекордов. Климатологи утверждали, что средняя температура в столице на протяжении всего года была самой теплой за последние 139 лет.