Тема космических платежек на отопление, которые грозят украинцам уже этой зимой, обсуждается еще с лета. И, по мере приближения отопительного сезона, власти кинулись "тушить пожар" - договариваются с местными властями, чтобы те не повышали ценники.

Но разговор идет о жителях многоэтажек, которые подключены к централизованному отоплению. Это категория потребителей тепла одна из самых больших, следовательно, и риски социального взрыва тут существенные.

Тем не менее, не все в Украине отапливаются от общей трубы. Села греются газом, электричеством, дровами и так называемым биотопливом (пелетты, брикеты для твердотопливных котлов).

Причем, уже несколько лет в Украине наблюдается тенденция отказа людей от газа, и перехода на альтернативные источники отопления. Выбор зависит от толщины кошелька - кто-то строит в доме печь и переходит на дрова, кто-то покупает твердотопливный или электрический котел. В этом году эта тенденция еще больше усилилась. Причем, от газового отопления стали отказываться даже некоторые многоквартирные дома со своими котельными.

"В небольших домах ставят твердотопливные котлы и переходят на брикеты. До недавнего времени такое отопление было намного выгоднее газового", - говорит глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Но в этом году все изменилось. Из-за роста цен на древесину резко подорожали дрова. Плюс их реально сложно купить - уже есть дефицит.

"На рынке реально нет дров, непонятно, чем вообще отапливаться, особенно, если районы негазифицированы, а таких в Украине все еще много", - говорит экс-директор компании ВГСМ (деревообработка и производство мебели) Ирина Мацепура.

"Биотопливо, те же брикеты, также резко подорожали. Потому на самом деле непонятно, как многие украинцы будут зимовать", - добавил Дорошенко.

То есть, банально, людям придется мерзнуть даже на печном отоплении, которое традиционно считалось самым дешевым и доступным.

Разбирались, как украинцы попали в "топливную ловушку".

Избавляются от газа, греются дровами

Отказ украинцев от газа идет уже несколько лет - с тех пор как ценники на него резко пошли вверх. И в этом году, на фоне разговоров о космических платежках, эта тенденция только усилилась.

По данным Госстата, с 2018 по 2021 годы количество домохозяйств - бытовых потребителей газа сократилось более чем на 2,5 млн.

Причем, основное сокращение идет именно по газу для отопления. Если в 2017 году в среднем расход газа на домохозяйство (с учетом приготовления пищи, подогрева воды и отопления) составлял 1443 куба в год, то в 2020 году - только 968.

Поставки газа для бытовых потребителей в целом снизились с 2017 по 2020 год с 11,2 млрд до 7,3 млрд кубов.

То есть, многие украинцы отказываются от газа и переходят на альтернативное отопление - кто на что может.

Некоторые выбирают электрические котлы. Которые за счет льготного тарифа в отдельные периоды были выгоднее газовых.

"Хотя сейчас, пока газ для населения по 7.99 гривен за куб, что в энергоединицах - 0,75 гривен за киловатт-час, это дешевле, чем по электричеству, где киловатт стоит 1,68 гривен. Только если бы газ для населения стоил как для промышленности - 30 гривен за куб или 2,8 гривен за киловатт-час, электрокотлы были бы более выгодными", - пояснили нам в Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Многие переводят отопление на твердотопливные котлы.

"Это было выгодно за счет почти дармового топлива, хотя процедура отказа от газа и весьма хлопотная - нужно получать разрешение на твердотопливный котел, подключать его, что занимает немало времени", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Некоторые банально отапливают дома дровами - ставят печи или буржуйки.

"В селах люди просто пишут отказы от газа, вызывают газовщиков, те ставят им заглушки на трубы. Ставят буржуйки и ими греются. А если дом большой, на зиму переселяются в одну комнату, или летнюю кухню. С тем пор как стало сложнее получить субсидию, таких "отказников" - просто армии. Особенно среди пенсионеров", - рассказал нам представитель региональной газовой компании.

Но у многих украинцев выбора вообще нет - их села или улицы в свое время так и не газифицировали, сейчас за это требуют немалые деньги (доходит до 100 тысяч гривен и даже больше), которых у людей попросту нет. Поэтому отапливаются по старинке дровами.

По данным Госстата, на печном отоплении в Украине - порядка 2,7 млн домов. Больше всего - в Винницкой (223,8 тысяч), Львовской (около 200 тысяч), Одесской (около 162 тысяч), Черниговской (порядка 160 тысяч) областях.

Как там живут и выживают люди - отдельный вопрос.

Но в этом году зима для всех украинцев, даже тех, кто греется, казалось бы, дешевыми дровами, будет непростой.

Подорожали вдвое и пропали

На фоне разговоров о рекордных ценах на газ мимо широкой общественности прошла другая сенсация - рост цен на дрова.

Ценники на дрова, по сравнению с прошлым годом, выросли, минимум, вдвое - до 2 тысяч гривен за куб. На отопление небольшого дома в 100 квадратов на зиму нужно не меньше 10 кубов, то есть, 20 тысяч гривен или почти по 3 тысячи в месяц. Что в целом уже сравнимо с отоплением газом. На эти деньги можно купить 375 кубов газа по 8 гривен, а среднее потребление на отопление дома небольшой площади - от 400 кубов.

То есть, о "копеечном" отоплении дровами речь уже не идет.

Дешевле (от тысячи гривен за куб) можно купить дрова из деревьев мягких пород, к примеру, березы, но их теплоотдача ниже.

Но проблема в том, что даже дорогие дрова купить не так просто. "На рынке сейчас ажиотаж, дров попросту нет", - говорит Ирина Мацепура.

Очереди на поставку дров растягиваются от нескольких недель до месяца - специализированные фирмы попросту не успевают развозить товар, и сами жалуются на перебои.

"Леса нет, нам брать по-сути, нечего. Качеством не перебираем, берем в лесхозах все, что дают. Но дают немного - на 20-30% меньше, чем год назад", - рассказали нам в фирме, занимающейся продажей дров в Черниговской области.

"Проблем несколько. Одна из них - стало меньше вырубок, следовательно, меньше древесины попадает на рынок", - рассказала Ирина Мацепура. Вырубки "прикрутили" из Киева - после того, как Зеленский дал задание посадить миллиард деревьев, стало сложно получить разрешение даже на санитарную вырубку.

Еще одна проблема — рост экспорта. Дрова, в отличие от леса-кругляка, не подпадают под мораторий, их можно свободно вывозить за границу. В этом году, напуганные высокими ценами на газ европейцы, тоже начали запасаться дровами (их используют для каминов). Цена на экспорт - 100-120 евро за куб плюс доставка. Для лесхозов такие ценники интересны, что заставляет их формировать партии, в первую очередь, под экспорт.

В месяц из Украины вывозится порядка 16-17 тысяч тонн топливной древесины, причем объемы только растут.

То есть, "охота" за дровами стала настоящим квестом, даже без учета их заоблачной стоимости. То же самое с пеллетами. Тонна прессованных опилок стоит уже до 4 тысяч гривен, брикеты - до 5 тысяч гривен. "Это в 2-3 раза дороже, чем в прошлом году, цены просто космические", - говорит Дорошенко.

Как говорит Мацепура, люди, у которых нет альтернативы, так как их дома не подключены к газу, вообще непонятно как будут выживать.

Родители жены киевского ресторатора Евгения Васили, переселенцы из Донецка, решили вернуться на неподконтрольную территорию. В сел на севере Донецкой области, где они сейчас живут, нет газа.

"Вчера родители моей жены собрали пожитки в старенький «Жигули», и поехали жить из своего дома в Богородичном (возле Святогорска) в Донецк", - пишет Васили в весьма эмоциональном посте на Фейсбуке.

Он назвал несколько причин, почему родители приняли такое решение.

"Потому что тесть уже в в возрасте и не может наколоть сам себе дрова, что бы отопить дом… Дрова бл@ть наколоть в 21 веке! Газа в поселке нет! Потому что машина дров стоит как две месячные пенсии, и для того чтобы их купить на сезон, нужно корешки все лето жрать из соседнего леса... Потому что ближайшая больница находится в х@р знает скольки км от поселка, и скорая может приехать для того, чтобы просто зафиксировать смерть… Потому что свет могут выключить зимой в любой момент ночью, и остановится насос на котле отопления, и дом взорвется нах@р! Сможете вы спокойно спать в таких условиях? Потому что сгорел насос подачи воды в дом, и чтобы его купить, нужно еще месяц корешки жрать…", - пишет Васили.

В комментарии "Стране" он подробнее объяснил, что заставило родителей его супруги покинуть подконтрольную Украине территорию и переехать на территорию т.н. "ДНР".

"Рядом с поселком, где жили родители жены, проходит газовая труба. Но в поселок никто газ не проводит, потому что "если нужно, подключайте сами". Это стоит сумасшедших денег. Там не только родители моей жены живут, достаточно много людей, в основном - пенсионеры. У них просто нет денег на это. Стоимость газификации населенного пункта для государства - копейки, а для простых людей - это огромные суммы. Вот в этом должна проявляться забота о вынужденных переселенцах. Никто не просит денег - но помогите людям провести газ, решить какие-то бытовые вопросы. Но никто этим не занимается, никому это не нужно", - рассказал "Стране" Евгений Васили.

"Людей загоняют в такую ситуацию, что придется самим идти добывать дрова. Уже сейчас вырубают просеки. У многих попросту нет денег, чтобы купить дрова, поэтому выживают как могут", - подытожил Олег Попенко.