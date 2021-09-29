В начале недели президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с мэрами городов, чтобы обсудить тарифы на отопление. Традиционно тарифный вопрос в Украине болезненный накануне начала отопительного сезона. Но этой осенью ситуация становится критической.



Цены на газ в Европе бьют исторические рекорды – выше 1000 долларов за тысячу кубометров. В то же время, из-за запуска "Северного потока-2" уже этой зимой Украина может столкнуться с нехваткой газа, а цена на него неизбежно возрастет. По оценке Ассоциации городов Украины, стоимость газа для населения повысится в два раза, а для бюджетной сферы – в 3-4 раза.

В некоторых городах уже подняли тарифы: например, в Черкассах горисполком установил тариф на газ почти 25 тыс грн за 1000 кубометров – за отопление люди будут платить в среднем на 200 грн больше.

Однако мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифов. Он рассчитывает, что Кабмин вмешается в ситуацию. "Потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон", - отметил Бондаренко. Мэр выразил надежду, что при содействии Зеленского этот вопрос будет решен на Конгрессе местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством президента Украины.

Если же центр и местная власть не договорятся, волна роста платежек ожидается по всей стране. Согласно постановлению НКРЭ, тарифы на отопление утверждают местные власти. Теплокоммунэнерго по всей стране предупреждают, что им придется поднять тарифы на тепло.



При этом лично президент Владимир Зеленский, глава правительства и руководство НАК "Нафтогаз" в унисон обещают, что тарифы не будут повышаться до конца отопительного сезона.



Правда, во власти умалчивают о том, каким образом на фоне уже начавшегося подорожания газа они собираются сохранить тарифы на уровне прошлогодних.



Как стало известно "Стране", правительство настаивает, чтобы разницу в платежках компенсировали местные власти – из бюджета городов.



Мэры на это не согласны, так как видят подвох: Кабмин предлагает им, по сути, вынуть из своего кармана сотни миллионов гривен уже сейчас, а вернуть эти деньги обещают пока только на словах когда-нибудь потом. Причем по крайне странному механизму.



Как власти планируют сдержать рост платежек этой зимой, разбиралась "Страна".

Деньги вперед

Ситуация с тарифами патовая. С одной стороны, у населения просто не хватит денег оплачивать выросшие в 2 раза платежки. С другой стороны, чтобы не допустить повальных неплатежей, кто-то все же должен будет покрыть разницу в тарифах. В понимании правительства, "кто-то" – это органы местной власти.



По оценкам Ассоциации городов Украины, на сохранение прежних тарифов местному самоуправлению придется потратить от 25 до 40 млрд грн – в зависимости от того, насколько именно вырастет цена на газ. Так, при условии, что для населения газ будет по 7400 грн за тысячу кубов, а для бюджетных учреждений – по 30 тысяч грн, на покрытие разницы в тарифах уйдет 40 млрд грн по всей стране. Если для бюджетных учреждений газ будет по 20 тысяч, понадобится 25 млрд грн.



"Позиция центральной власти: разница в тарифе должна оплачиваться местными бюджетами. Фактически, мэры полностью весь свой фонд развития вынуждены будут "обнулить" и бросить на компенсацию разницы в тарифах. То есть города не смогут делать ни парки, ни скверы, ни дороги. А у некоторых все равно ещё даже после этого не хватит денег. По Киеву на компенсацию разницы в тарифах уйдет около 4-5 млрд гривен – это почти весь бюджет развития города", – говорит "Стране" источник в киевской мэрии.

Он уточнил, что киевская мэрия не пойдет на условия центральной власти: "О том, что тарифы не повысятся, заявлял Зеленский и правительство - не местная власть. Мы не хотим быть заложниками ручного режима центральных властей. У правительства есть инструменты компенсаций – в том числе напрямую из госбюджета. Пусть сами выкручиваются, как хотят".

Примечательно, что большинство представителей местной власти крайне озлоблены на правительство и словоохотливы в беседах офф-рекордс, но в публикации просят сохранить анонимность. Понимая, что этот вопрос болезненный для Зеленского, они не хотят выносить вопрос в публичную плоскость от своего имени. По крайней мере, пока.

Как сообщают источники "Страны", на роль главного переговорщика с мэрами делегирован министр регионального развития Алексей Чернышов. Главная задача которого – уговорить их подписать меморандум с правительством.



Весь последний месяц профильный министр проводил цикл встреч с мэрами. Содержание этих бесед оставалось за закрытыми дверями, а сами встречи не афишировались публично.



Однако "Страна" из собственных источников выяснила детали этих переговоров.



На одном из совещаний Чернышов предложил мэрам сдержать рост тарифов, компенсировав разницу из бюджета городов. А государство, мол, потом вернет регионам эти деньги через ГФРР (Госфонд регионального развития – Ред.).



Но когда и по какой процедуре местные власти смогут получить возмещение – в правительстве так и не объяснили.



То есть, по сути, городам предлагают уже сейчас вынуть из своего бюджета сотни миллионов гривен на компенсацию тарифов. А правительство, мол, вернет местным властям эти деньги "когда-нибудь потом".



"Теперь мы должны в начале отопительного сезона достать деньги у себя из кармана, разорить бюджет развития города. А потом, может быть, они нам вернут эти средства через ГФРР. Ну, это же афера в чистом виде. Не факт, что нам отдадут эти деньги в конце года. А у нас возникнет кассовый разрыв. Никто из мэров не верит в этот обман. Потому что потом окажется, что в ГФРР денег нет, Чернышова уволили, и спрашивать будет не с кого. Деньги вперед – потом будут стулья", – комментирует "Стране" ситуацию с тарифами один из мэров украинских городов.



Собеседники "Страны" среди региональных элит предупреждают, что если проблема с компенсацией тарифов не решится, этой зимой правительство столкнется с саботажем платежей.



"Города уже "сожгли" все деньги до декабря – местные "Теплокоммунэнерго" выставили им тарифы от 25 до 32 тысяч грн за тысячу кубов. У них просто нет денег на компенсацию. Как бы "Нафтогаз" не распинался, что будет штрафовать неплательщиков, он сам себя накажет. Начнется кризис неплатежей. Газ они не смогут отключить – это катастрофа. Просто все не будут платить. И что они сделают?", – рассказывает "Стране" источник в Офисе президента.

Тарифная переписка

Последнее совещание с мэрами два дня назад прошло при участии президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минрегиона Чернышова и главы правления НАК "Нафтогаз" Витренко.



"Президенту докладывают, что правительство договорилось обо всем с местными властями. На днях на очередном совместном совещании выяснилось, что никто ни с кем ни о чем не договорился – мэры не согласны на непонятную компенсацию через ГФРР. Это стало сюрпризом для Зеленского", – сообщают источники "Страны" в правительстве.



Главный камень преткновения в переговорах, как сообщают наши источники – местная власть не верит, что сможет получить возмещение через ГФРР. Никаких гарантий правительство не дает.



"В этом году ГФРР дали, а в следующем могут не дать. Но практика, что разница тарифов покрывается за счёт местных бюджетов, уже появится. Соответственно, в следующем году они будут продолжать давить на этот прецедент, а ГФРР уже могут не дать", – рассуждает высокопоставленный источник в киевской мэрии.



Есть еще и технический момент: получить средства через ГФРР городам не так просто. Деньги выделяются под конкретные проекты из Кабмина и проходят череду согласований через специальные комиссии и областные советы. Это длинная, сложная, забюрократизированная процедура.



К тому же, такой вариант совершенно не подходит для маленьких городов.



"В правительстве говорят: придумайте какой-то проект стадиона на 500 млн грн (примерная сумма на компенсацию тарифов в городе-миллионнике – Ред.). То есть я должен на 500 млн придумать проекты, подготовить под них соответствующие технические документы, передать их в Минрегион, там за это должна проголосовать специальная комиссия, потом облгосадминистрация, облсовет… Что может придумать в качестве проекта на ГФРР мэр какой-нибудь Украинки? Ничего. Это нереализуемая схема. У нас в стране – 900 территориальных общин. Малые общины останутся ни с чем", – говорит "Стране" один из мэров.



Собеседник "Страны" среди губернаторов согласен с этим.



"ГФРР – это история крупных городов. Малые города ГФРР не могут получить, но там теоретически можно "дорезать" соцэкономразвитие. Но не будет никакой четко обозначенной формулы, что всем идёт одинаково и пропорционально. Нет: в центре сами решат, кому сколько давать. В этом и опасность", – отмечает источник "Страны".



Кроме того, дорогой газ должны будут покупать не только школы, больницы и детские сады, которые находятся под опекой мэров. Но и суды, прокуратуры, СБУ, облгосадминистрации – все органы центральной исполнительной власти, за которые местная власть не отвечает. Затраты на покрытие разницы в тарифах для таких учреждений в 5-7 раз превысят расходы на коммунальные предприятия, подчиненные местной власти.



"Как думаете, когда мэру не будет хватать газа для отопления больницы, где лежат люди под ИВЛ, кого он отключит от газа? Армию госчиновников, которые не дали ему компенсатор, или людей, умирающих в больницах? Выбор очевиден", – рассуждает источник "Страны" среди губернаторов.



Один из мэров, опрошенных "Страной", выражается в похожем ключе: "Если мы завтра выставим рыночный тариф сами себе – то есть на школы и больницы, – мы еще теоретически можем принять это на убытки местного бюджета. А прокуратура и суды должны будут это сами оплачивать – но у них денег нет. И что мне делать остается? Принимать их тоже на свои убытки? А зачем мне это? Тогда мне придется отключить прокуратуру, суды, университеты, другие бюджетные организации, потому что от государства у меня нет компенсации".

Проверка на лояльность

Опрошенные "Страной" мэры и эксперты уверяют, что через ГФРР вопрос с компенсациями не удастся закрыть по всей стране. А центральная власть если и выделит деньги, то в ручном режиме. Это станет своеобразной проверкой на лояльность региональных элит.



"ГФРР – это ручной режим. Задача центра сейчас – перебросить на города нагрузку по разнице в тарифах и в ручном режиме кому-то что-то компенсировать. То есть, если ты лоялен к президенту и центральной власти, то тебе тогда ГФРР, соцэкономразвитие и любые другие дотации дополнительно нарезают. Если нет – нет", – говорит собеседник "Страны" в КГГА.



Также в схеме с ГФРР правительство преследует и другую, имиджевую цель.



Из компенсации тарифов, по словам нашего собеседника, президент и правительство хочет сделать очередную историю победы, которую присвоит себе президент – эдакая "Большая стройка-2".



"Объекты ГФРР и соцэконома направляются из Кабмина под конкретный объект. Вот построят где-то стадион на эти деньги – и скажут, что это все делает президент и правительство, а не местная власть. Их задача – перехватить медийную инициативу под лозунгом "строим в стране только мы, только центральная власть, а не города и не мэр", – отмечает источник в КГГА.

Впрочем, не все города настроены так категорично.



К примеру, мэр Житомира Сергей Сухомлин, хоть и называет схему с ГФРР неэффективной, согласен компенсировать разницу в тарифах из местного бюджета.



"ГФРР может быть компенсатором, как и соцэконом, что позволит городу сбалансировать потери бюджета – но это неэффективное решение. Ассоциация городов предложила несколько пунктов – например, уменьшить реверсную дотацию (в Житомире это 140 млн грн в год), увеличить ПДФО на 5%. Было уже много совещаний с участием профильного министра Чернышова, но решения еще нет", – говорит "Стране" Сухомлин.



При этом городской глава понимает нежелание своих коллег в других регионах соглашаться на условия правительства.



"У каждого города разная ситуация. Кому-то тарифы устанавливала НКРЭ. Кто-то в виду постоянных перевыборов заигрывал с электоратом и искусственно сдерживал рост тарифов. Кто-то вкладывал в коммуналку, а кто-то пускал деньги на благоустройство дорог, парков, скверов. Есть город-миллионник (не Киев), у которого потери в сетях 28%. У нас 6,5%. Вот разница", – анализирует Сухомлин.



Житомир, по словам городского главы, вполне может позволить себе компенсировать разницу в тарифах без особых потерь для бюджета города.



"Для Житомира ситуация некритичная. Даже если мы закладываем новую цену на газ, тариф бы вырос всего на 6,5%. Это связано с тем, что мы вкладывали много денег в предприятия теплокоммунэнерго, и у нас очень низкие теплопотери. Намного ниже нормативных. И даже если мы примем решение не поднимать тарифы, то на компенсацию уйдут относительно небольшие деньги для бюджета города", – говорит мэр Житомира.



По его мнению, уже обещанные "пряники" от правительства перевешивают убытки от компенсации разницы в тарифах.



"На следующий год есть ряд госпрограмм – например, обустройство ста парков и строительство хоккейных арен, которые значительно по финансовым вливаниям со стороны государства превышают потери Житомира от фиксации тарифов для населения. Поэтому мы настроены на то, чтобы не поднимать тарифы", – сообщил "Стране" Сухомлин.

"Кидалово" в чистом виде

Впрочем, большинство украинских городов не могут позволить себе "безболезненно" компенсировать разницу в тарифах.



"Нам говорят: не поднимайте тарифы. Но у нас тогда в бюджете города образуется "дырка" в 500 млн грн. Где взять эти деньги? А мы вам их потом вернем через ГФРР. Который будет когда-то, может быть, потом. Но что бы они не предлагали, никто им не верит", – признается один из мэров крупных городов.



И правильно делают, что не верят, считает экс-министр финансов Игорь Уманский. В комментарии "Стране" он отмечает, что предложение в духе "покройте компенсацию из местных бюджетов, а мы вам потом вернем деньги через ГФРР" – чистой воды манипуляция.



"Компенсировать разницу в тарифах местным властям через ГФРР – это нереализуемая история. Это все ложь и лукавство. Так это не работает и работать не может по определению", – утверждает Игорь Уманский.



По его мнению, в теории такой механизм может быть реализован – но только при двух условиях.



"Первое: если вдруг случится чудо и премьер-министр, министр финансов и правительство в целом начнут держать слово. И второе: если соцэконом, так называемые инвестиционные проекты, уже все прямо называют "кормушкой" мажоритарщиков и инструментом для скупки голосов, то ГФРР – это примерно та же история, но только уже совместно мажоритарщиков и местных властей, лояльных центру. ГФРР на следующий год уже все неформально, но понятийно "поделили", а теперь якобы направят куда-то ещё. А кто же им позволит? Поэтому вся эта история – "кидалово" в чистом виде", – уверен Игорь Уманский.



По его словам, если через ГФРР кто-то из представителей местной власти и получит компенсацию разницы в тарифах, это будут исключительно те мэры, которые докажут свою лояльность правительству. И компенсации эти будут выдаваться в ручном режиме.



И вообще, по мнению Уманского, сама постановка вопроса о необходимости искусственно сдерживать рост тарифов для населения, требуя компенсировать разницу из каких-либо источников – изначально неправильный подход.



По словам финансиста, механизм компенсации должен быть четко прописан и зафиксирован законодательно. Иначе есть риск, что мэры так ничего и не получат.



"Сама компенсация тарифов – это по определению коррупционная история. Крайне сложно проверить по всем городам, какую сумму потратили на компенсацию, а какую – украли. Поэтому нужно разработать законопроект, регулирующий подход и саму формулу компенсации. А также проект изменений в бюджетный кодекс, потому что без урегулирования межбюджетных отношений никаких компенсаций не будет, даже если примут отдельный закон. Но на сегодняшний день инструмента и механизма компенсации нет. Все, что предлагается – распределить деньги в ручном режиме", – акцентирует Игорь Уманский.

Президенту нужны победы

Источники "Страны" сообщают, что уже несколько недель Кабмин и мэры "обмениваются письмами": присылают друг другу варианты документов с компенсаторными механизмами, каждый раз какой-то пункт не устраивает одну из сторон и они снова отправляют друг другу документы с правками.



Ассоциация городов Украины (АГУ) и ее глава, мэр Киева Виталий Кличко, назвали возможные механизмы компенсации – за счет чего можно сдержать рост тарифов.



Так, АГУ предлагает правительству:

увеличить перераспределение в местные бюджеты подоходного налога на 5%,

уменьшить объем реверсной дотации до 20% (средства, которые более "богатый" регион перечисляет из своих доходов в госбюджет для горизонтального выравнивания налогового потенциала территорий),

предоставить бюджетам местного самоуправления дополнительную целевую субвенцию на ремонт улиц и дорог в размере 10 млрд грн,

направить общинам 50% средств ГФРР, увеличив его объем до 3% от общего фонда госбюджета.

Основные вопросы, по которым сейчас "воюют" мэры и Кабмин – 5% подоходника и фиксированная цена на газ для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 кубометр (этого, как считают в АГУ, можно достичь за счет газа украинской добычи). Но Минфин и Минрегион торгуются с мэрами, пытаясь снизить процент ПДФО, а цену на газ обещают зафиксировать "попозже".



Мэры Николаева, Кропивницкого и Мариуполя также уже обращались к власти по устранению угрозы срыва отопительного сезона. Руководители городов считают, что необходимо пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ.



Тем временем Украина приближается к началу отопительного сезона. А решения – что делать с тарифами, – до сих пор нет.

Большинство мэров не согласны на условия правительства. Пока что они тихо саботируют переговоры с правительством, на закрытых совещаниях доказывая, почему история с ГФРР не сработает. В личных разговорах со "Страной" мэры жалуются, что Кабмин их не слышит, но публично входить в клинч с центральной властью еще не готовы.

Однако мэры уже постепенно готовятся к публичной тарифной войне, если Кабмин будет настаивать на своем. И даже угрожают правительству "тарифным майданом".

"Центр заставляет нас искусственно сдерживать рост тарифов, загоняя города в убытки. Если Кабмин не предложит адекватную компенсацию, они доиграются и получат тарифные майданы по всей стране", - утверждает один из мэров.

Финальное решение – кто и как будет компенсировать рост платежек, – должно быть принято к Конгрессу местных и региональных властей, который запланирован на 30 сентября. То есть, уже завтра.



Но пока никто – ни мэры, ни правительство, – не готовы уступать.



"Ставки идут на повышение: Черкассы уже подняли тариф. Вслед за эти и другие города повысят тарифы. Если мэров обманут, они покажут пальцем на правительство, а люди вполне могут выйти на "тарифный майдан". Если правительство не даст четких гарантий по компенсациям местным властям, все обвалится. Решать вопрос нужно срочно, но пока ни мэры, ни Кабмин не готовы уступать. Как мы войдем в этот отопительный сезон – непонятно", – уверен один из мэров.