В Германии на местных каналах начали показывать видеоролики на случай отключения отопления и электричества. В нем горожане находят оригинальный способ согреться.

Видео завирусилось в социальных сетях.

В начале ролика пожилая женщина в квартире, по которой расставлены свечи, ежится от холода, у нее изо рта идет пар. После этого она надевает теплую одежду - куртку, шарф, перчатки. Заклеивает фольгой окна и сооружает самодельный обогреватель из свечей и цветочных горшков.

Потом к ней приходят двое молодых людей, они тоже тепло одеты, все садятся на диван, укрываются пледами, греют руки у обогревателя из горшков, смеются и болтают. Все трое выглядят счастливыми и улыбаются.

Между тем цены на газ в Европе растут и бьют исторический рекорды, 1 октября они достигли отметки в $1197.

Напомним, на фоне подорожания природного газа в Италии значительно подняли тарифы на электричество и отопление. До конца года ожидаются и дальнейшие подорожания.

Также "Страна" сообщала, что в Германии не верят в скорую сертификацию "Северного потока-2" и в то, что газопровод сможет помочь стране предстоящей зимой.