Начиная с октября в Италии значительно подорожают коммунальные услуги. В частности увеличатся тарифы на электричество (на 29,8%) и газ (на 14,4%). Подорожание происходит на фоне рекордно высоких цен на природный газ в Европе.

Об этом сообщает La Repubblica.

О росте тарифов с 1 октября итальянский регулятор Arera объявил вчера, 28 сентября. За счет подорожания электричества на 29,8% и газа на 14,4%, среднестатистическая итальянская семья будет платить за коммунальные услуги на 300 евро больше (около 9,3 тыс. грн). При этом до конца текущего года ожидаются дальнейшие подорожания.

Напомним, цены на газ в Европе продолжают расти и бить рекорды. Неделю назад стоимость голубого топлива поднялась до $900/тыс. кубов. Причиной этому стал отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также то, что Россия выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.

А вчера, 28 сентября, цена на газ в Европе перевалила за 1 000 долларов.

При этом в Кабинете министров пообещали украинцам, что цены на газ в Европе не повлияют на тарифы внутри страны.