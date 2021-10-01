Глава французского правительства Жан Кастекс заявил, что тарифы на газ в стране не будут подниматься до весны 2022 года в то время, как цена голубого топлива в Европе взлетела до 1197 долларов.

Цитирует премьер-министра Франции агентство Reuters.

По данным издания, Кастекс объявил о создании "тарифного щита" во Франции, чтобы защитить население от резкого роста цен на электроэнергию, что приведет к замораживанию цен на газ и электричества до весны.

По его словам, тариф на газ вырастет в пятницу, 1 сентября, на 12,5%, но не будет подниматься дальше. Вместе с тем, премьер Франции прогнозирует, что мировые цены на голубое топливо начнут снижаться с весны 2022 года.

Что касается электроэнергии, премьер-министр объявил, что запланированное на февраль повышение цен будет ограничено четырьмя процентами и не будет дальше повышаться.

Ранее мы писали, что днем ранее цены на газ в Европе побили очередной рекорд, достигнув $1 073 за тысячу кубометров. Сегодня же стоимость голубого топлива взлетела до почти 1200 долларов за 1000 кубов.

Между тем, на фоне рекордно высоких цен на природный газ в Европе в Италии значительно поднимут тарифы на газ и электричество.

Также рассказывали, что "Газпром" остановил поставки газа в Венгрию через Украину.