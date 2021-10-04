В понедельник, 4 октября, цена на нефть эталонной марки Brent выросла почти до 82 долларов за баррель, таким образом, достигнув максимальной отметки за последние три года.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Согласно обнародованным данным, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent по состоянию на 17:05 по киевскому времени достигла 81,99 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.

Вместе с тем, цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 за баррель, достигнув отметки в 78,36 долларов. Этот показатель стал максимальным значением почти за семь лет.

Цены на нефть растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи горючей жидкости.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник, 4 октября, рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей каждый месяц.

Напомним, в последний день сентября мировые цены на нефть подобрались к психологической отметке $80 за баррель.

Мы также рассказывали, что дефицит газа в Европе поднял цены на уголь до максимумов с 2008 года.

Между тем, сегодня цена газа в Европе взлетела до $1200 за тысячу кубов.