В четверг, 16 сентября, мировые цены на нефть ползут вниз после четырех дней роста и достижения максимальных уровней котировок за семь недель. Рынок "остудил" ураган "Николас", который практически не затронул Мексиканский залив и развеял опасения трейдеров об угрозе нового шторма для нефтедобывающих мощностей в этом регионе, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку "Николас" не приведет к дальнейшим сбоям в добыче в США, трудно представить, на чем цены на нефть могут продолжить рост в ближайшем будущем", - заявил аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан, считая, что "сейчас рынок, вероятно, находится на вершине, прежде чем возвращение объемов производства приведет к снижению цен, конечно если не будет новых сюрпризов в мировых поставках", сообщает MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:28 КСК подешевели на 1% (минус $0,74) - до $74,72 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1,2% (минус $0,85) - до $71,76 за баррель.

Торги в среду Brent и WTI завершили на максимальном уровне с 30 июля, по данным Dow Jones Market Data.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за скудных запасов в ПХГ газ в Европе стал в полтора раза дороже нефти.

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