Сегодня, 11 сентября, на нефтебазе в Кировском районе Донецка произошел мощный взрыв. На данный момент причины происшествия устанавливаются.

Об этом сообщает "руководитель городской администрации Донецка" Алексей Кулемзин.

"Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе", - заявил Кулемзин.

Он добавил, что на месте работают спецслужбы. Причина происшествия выясняется.

Телеграм-канал "Политика Страны" публикует видео очевидцев пожара в Донецке.

Ранее мы писали о том, что полицейские начали расследование обстоятельств взрыва в поселке Гребенки Киевской области. Он произошел в воскресенье на местном сахарном заводе. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов. Среди пострадавших 5 человек, двое из которых госпитализировали в больницу в Киеве.

Помимо этого, в прошлом месяце в российском Липицке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв, который привел к пожару.

Также сегодня в поселке Солидарность под Ельцом произошел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погибли люди. По информации спасателей, взрывом был разрушен один из двух подъездов дома 1970 года постройки. Всего в нем 16 квартир, в которых проживали 30 человек. На данный момент известно про троих погибших.