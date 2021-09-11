В ночь на субботу, 11 сентября, в поселке Солидарность под Ельцом произошел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погибли люди.

Среди жертв инцидента есть ребенок, сообщает ВВС.

По информации спасателей, взрывом был разрушен один из двух подъездов дома 1970 года постройки. Всего в нем 16 квартир, в которых проживали 30 человек.

На данный момент известно про троих погибших: женщине 1971 года рождения, 11-летнем ребенке и одном пенсионере. Всего пострадали от взрыва шесть человек. Четверо из них остаются в больнице, в том числе один ребенок.

В то же время представитель экстренных спецслужб рассказал, что тело третьей жертвы удалось достать из-под обломков.

Напомним, в российском Ногинске 8 сентября прогремел взрыв. В результате, были разрушены более 20 квартир на трех этажах.

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа в квартире, где проживала многодетная семья. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также мы показывали видео, на котором видно сидящую на краю разрушенной квартиры маленькую девочку. Ее успокаивали очевидцы и просили не двигаться.