В среду 8 сентября, в России произошел второй за день взрыв газа в многоэтажном жилом доме. В этот раз инцидент произошел в городе Екатеринбург. Там взорвалась квартира на первом этаже девятиэтажки.

Об этом со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города сообщает ТАСС.

По их данным, взрыва газа произошел на улице Индустрии 57/2 в Екатеринбурге.

В свою очередь, источник в экстренных службах региона рассказал, что в результате взрыва пострадал один человек, в квартире которого и произошел инцидент.

Сейчас специалисты проверят прочность стен и перекрытий в подъезде. Из дома эвакуировали более тридцати человек.

Спасатели предупредили жильцов о том, что восстановительные работы будут проходить в подъезде на протяжение всего дня.

Напомним, утром 8 сентября произошел взрыв в многоэтажке в подмосковном Ногинске. Там обрушились полностью два этажа и один частично. При взрыве газа в доме в Ногинске повреждения получили 24 квартиры. По состоянию на утро среды из дома эвакуировали 173 человек. Погибли уже двое, а пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Также мы в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены первые секунды после взрыва в Ногинске.