Полицейские начали расследование обстоятельств взрыва в поселке Гребенки Киевской области. Он произошел в воскресенье, около 16:00 на местном сахарном заводе.

Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, передает пресс-служба МВД Украины.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского районного управления полиции (РУП). По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Среди пострадавших 5 человек, двое из которых госпитализировали в больницу в Киеве. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

Как сообщала "Страна", в заброшенном здании в Броварах нашли сумки с арсеналом оружия и тысячей патронов. В сумках оказались граната Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, наручники, граната "ВОГ" и два запала "УЗРГМ".

Напомним, что в центре Кропивницкого обнаружили крупный схрон оружия. Вероятно, найденное там оружие было доставлено из зоны ООС (АТО).