Палеонтологи Бразилии изучили окаменелости птерозавра, изъятые у местных контрабандистов в 2013 году. Ученые определили, что перед ними первый практически полный скелет представителя вида Tupandactylus navigans. Этот летающий ящер жил более 100 миллионов лет назад, в ранний меловой период.

Об этом сообщает издание "Вокруг света".

Восемь лет назад во время спецоперации в одном из крупных портов Бразилии правоохранители нашли тысячи плит известняка, спрятанных в бочках.

Контрабандисты каким-то образом раздобыли камни из известного среди палеонтологом карьера в бассейне Арарипе (в 2006 году внесен в список геопарков ЮНЕСКО) на северо-востоке страны и планировали вывести их контрабандой.

В известняке отлично сохранились окаменелости отпечатки существ, живших миллионы лет назад.

Полиция отправила около трех тысяч конфискованных плит в Университет Сан-Паулу.

Изучившие их специалисты заявили, что в них содержатся останки летающих ящеров Tupandactylus navigans, которые раньше были известны только по черепам.

В плитах же удалось обнаружить даже фрагменты окаменелых мягких тканей и головной гребень рептилии, который по размерам превосходит голову.

"Я видела много прекрасно сохранившихся птерозавров в разных странах, но такие экземпляры, как этот, с мягкими тканями, очень редки", - сказала сотрудница университета Фабиана Родригес Коста.

Размах крыльев Tupandactylus navigans составлял почти три метра. По гипотезе ученых, ящер умел летать, но лишь на короткие дистанции и спасаясь от хищников. Еще у него были длинная шея и слабые передние конечности. Большую часть времени птерозавр проводил на земле и был похож на гигантского цыпленка.

Реконструкция скелет и внешнего вида ящера. Фото: vokrugsveta.ru

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