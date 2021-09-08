Утром в среду, 8 сентября, в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в российском Ногинске, где пострадали 25 квартир, погибли два человека. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Об этом со ссылкой пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области сообщает ТАСС.

По данным следователей, количество пострадавших возросло до пяти (ранее сообщалось о четырех). Двое детей в возрасте пяти и десяти лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина получили травмы.

Также в управлении добавили, что мужчина и женщина погибли. Их тела нашли в завале. Однако пока их личности не установлены.

Между тем, Телеграм-канал "Life shot" опубликовал видео, на котором видно сидящую на краю разрушенной квартиры маленькую девочку. Ее успокаивают очевидцы и просят не двигаться. По данным паблика, малышку удалось спасти.

Напомним, взрыв произошел утром 8 сентября. В результате обрушились полностью два этажа и один частично.

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