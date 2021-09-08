Первые жертвы взрыва газа в многоэтажке Ногинска. Тела двух погибших нашли под завалом. Видео
Утром в среду, 8 сентября, в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в российском Ногинске, где пострадали 25 квартир, погибли два человека. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Об этом со ссылкой пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области сообщает ТАСС.
По данным следователей, количество пострадавших возросло до пяти (ранее сообщалось о четырех). Двое детей в возрасте пяти и десяти лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина получили травмы.
Также в управлении добавили, что мужчина и женщина погибли. Их тела нашли в завале. Однако пока их личности не установлены.
Между тем, Телеграм-канал "Life shot" опубликовал видео, на котором видно сидящую на краю разрушенной квартиры маленькую девочку. Ее успокаивают очевидцы и просят не двигаться. По данным паблика, малышку удалось спасти.
Напомним, взрыв произошел утром 8 сентября. В результате обрушились полностью два этажа и один частично.
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