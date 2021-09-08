В подмосковном городе Ногинске при взрыве газа в жилой многоэтажке, который произошел утром в среду, 8 сентября, пострадали более двадцати квартир.

Об этом пишет РИА "Новости".

По данным агентства, при взрыве газа доме в Ногинске повредились 24 квартиры. По состоянию на утро среды из дома эвакуировали 173 человек. С верхних этажей продолжают эвакуировать жителей.

По предварительным данным, под завалами находятся два человека.

Между тем, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены первые секунды после взрыва. Видно, что осколки от окон валяются возле машин. Кроме того, на кадрах слышно, как люди просят о помощи и вызвать спасателей.

Напомним, в результате взрыва газа обрушились полностью два этажа и один частично. Пострадали четыре человека, из которых двое детей, сейчас они находятся в медучреждении. Еще два человека могут быть под завалами.

Ранее мы рассказывали о взрыве в многоэтажке в Киеве. Эпицентром взрыва стал седьмой этаж. "Страна" одной из первых опубликовала фото и видео с места взрыва.

Также сообщали, как три года назад в Петербурге прогремел взрыв в многоэтажке. По предварительной информации, взорвался газ.