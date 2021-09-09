Утром 9 сентября стали известны новые трагические подробности мощного взрыва в многоэтажке подмосковного Ногинска. Из-под завалов дома бойцы МЧС России достали тело очередного погибшего. Таким образом число жертв взрыва составило уже пять человек.

Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информатора в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Обнаружили тело пятого. Вся дальнейшая информация уточняется и проверяется", - рассказал источник.

Примечательно, что наиболее знаковой жертвой взрыва в Ногинске стал видный военный специалист Александр Соловьев, начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Александр Соловьев непосредственно в ЦПК прослужил одиннадцать лет. А общий стаж его службы составлял больше трети века - 37 лет.

Напомним, что наиболее вероятной причиной взрыва называют детонацию газа. Якобы, в одной из квартир включили плиту, чтобы согреться, но затем газ погас и кухня наполнилась им полностью. Когда же утром включили свет, то газ взорвался. Это привело практически к полному разрушению квартир на втором, третьем и четвертом этажах многоэтажки.

По состоянию на утро 9 сентября известно о том, что в больницах с различными травмами находятся 17 человек. Следком России уже возбудил уголовное дело по факту взрыва панельного дома в Ногинске.