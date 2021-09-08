Сегодня, 8 сентября, в подмосковном городе Ногинск произошел взрыв газа в жилом доме. Основной версией взрыва в ногинской девятиэтажке остается утечка бытового газа, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушкин. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате трагедии погибли два человека, еще 15 получили травмы. Двое взрослых и ребенок могут находиться под завалами на месте взрыва в Ногинске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Одним из погибших был начальник третьего отделения Центра подготовки космонавтов, инструктор Александр Соловьев.

Из дома, где произошел взрыв газовоздушной смеси, эвакуировали более 170 человек. В доме обрушились второй и третий этажи, а частично – четвертый, сообщает пресс-служба МЧС России. Следователи изучают документацию о проведении всех технических работ на газовом оборудовании дома.

Двое из 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы, как у двух девочек пяти и 11 лет, которых спасатели первыми вынесли на руках из квартиры с выбитой ударной волной стеной.

Однако, следствию предстоит разобраться в том, что именно привело к детонации газа – халатность, несчастный случай или нарушения в эксплуатации газового оборудования.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены первые секунды после взрыва в Ногинске.

Ранее мы писали о том, что сегодня в России произошел второй за день взрыв газа в многоэтажном жилом доме. В этот раз инцидент произошел в городе Екатеринбург. Там взорвалась квартира на первом этаже девятиэтажки.