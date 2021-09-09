По состоянию на утро четверга, 9 сентября, число жертв при взрыве газа в жилой девятиэтажке в российском городе Ногинск выросло до семи человек (ранее сообщалось о пяти погибших). Всего, в результате происшествия пострадали 17 человек, шестеро из них находятся в медучреждении.

Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА "Новости".

Источник также рассказал, что из пострадавшего от взрыва здания эвакуировали более 170 жильцов, добавив, что из-за трагического происшествия в городе объявили трехдневный траур.

Ранее мы писали, что одним из погибших был начальник третьего отделения Центра подготовки космонавтов, инструктор Александр Соловьев.

Напомним, взрыв прогремел днем ранее, 8 сентября. В результате, были разрушены более 20 квартир на трех этажах.

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа в квартире, где проживала многодетная семья. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также мы показывали видео, на котором видно сидящую на краю разрушенной квартиры маленькую девочку. Ее успокаивали очевидцы и просили не двигаться.