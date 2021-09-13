В понедельник, 13 сентября, нефть дорожает - впервые за неделю цена сорта WTI поднялась выше отметки $70 за баррель. Такое явления обусловлено тем, что ОПЕК повысил оценку роста спроса на нефть в следующем году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, организация сохранила оценку роста спроса на нефть в текущем году. Как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году вырастет к прошлому году на 6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете. В то же время эксперты повысили оценку потребления нефти в 2020 году на 110 тыс. б/с. Следовательно ожидается, что по итогам текущего года оно составит 96,68 млн б/с.

Ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,9% (на $0,68) - на лондонской бирже ICE Futures за них просят до $73,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь к этому времени увеличились на 1,3% (на $0,88) - на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) стоимость составляет до $70,6 за баррель.

Поддерживает рынок и постепенное восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". Спустя более чем две недели после бедствия в регионе не восстановлена работа почти половины (49%) добывающих мощностей, об этом свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

"Воздействие урагана Ида длится дольше, чем ожидал рынок. Поскольку на этой неделе некоторые мощности по добыче нефти остаются закрытыми, цены растут из-за того, что поставки не восстанавливаются и, следовательно, не достигают нефтеперерабатывающих заводов, которые возобновили работу быстрее, чем производители", - пишут в сообщении аналитики Rystad Energy.

Они также добавили, что ожидается угроза очередного ухудшения погоды. Новый тропический шторм Николас в Мексиканском заливе может перерасти в ураган и обрушиться на Техас в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что цена газа на европейском рынке стала в полтора раза выше, чем у нефти. Это объясняется маленькими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Кроме этого, в начале месяца президент США Джо Байден дал добро на использование стратегического запаса нефти для борьбы с последствиями пронесшегося урагана "Ида" и повышением цен на топливо.