В пятницу, 3 сентября, цены на нефть снижаются, но завершают неделю ростом из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, связанного с ураганом Ида.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК составляет $72,87 за баррель, что на $0,16 (0,22%) ниже цены на закрытие рынка в четверг, 2 сентября.

При этом фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $69,6 за баррель, что на $0,39 (0,56%) ниже стоимости итогов предыдущих торгов.

На этой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в ожидании сильного урагана в Мексиканском заливе приостановили работу мощностей, которые обеспечивают 95,7% нефтедобычи в регионе. По данным на четверг, 2 сентября, ситуация улучшилась незначительно, и работа 93,69% добывающих мощностей до сих пор не восстановлена.

"Кажется, ущерб, нанесенный ураганом Ида, является более серьезным, чем последствия какого-либо другого урагана, за исключением, может быть Харви или Катрины, поскольку под удар попали ключевые добывающие операции в Мексиканском заливе. Добыча восстанавливается более медленно, чем обычно", - заявляет старший аналитик The Price Futures Group по нефтегазовому сектору Фил Флинн.

Снижению цен сегодня способствовали слабые данные по американскому рынку труда. Именно они уменьшили оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса.

Министерство труда США в эту пятницу сообщило, что количество рабочих мест в американской экономике за август этого года увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев.

Напомним, ураган "Ида", который обрушился на побережье США, принес ветер со скоростью 150 миль в час (240 км /ч), обесточил более миллиона домов в Луизиане. В частности, в Новом Орлеане, работали только генераторы.

Позже президент США Джо Байден дал добро на использование стратегического запаса нефти для борьбы с последствиями пронесшегося по побережью разрушительного урагана "Ида" и повышением цен на топливо.