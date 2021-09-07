Цена газа на европейском рынке стала в полтора раза выше, чем у нефти. Это объясняется маленькими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Об этом сообщил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По данным эксперта, стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, побила очередной рекорд: на торговой сессии 7 сентября достигла 660 долларов за тысячу кубометров, или примерно 110 долларов за баррель нефтяного эквивалента. При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent сейчас снизилась до 72 долларов за баррель. Таким образом, цены на газ превысили нефтяные в 1,5 раза.

"Главная причина - низкий запас газа в газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета. В европейских хранилищах сейчас на 10-15 миллиардов кубометров меньше газа, чем должно быть для комфортного прохождения зимнего сезона. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока-2", - пояснил Маринченко повышение цен на газ.

Также эксперт сказал, что из-за влияния погодного фактора, более высоких издержек на транспортировку и хранение и отсутствия такого стабилизирующего фактора, как ОПЕК+, газ является еще более волатильным сырьевым товаром, чем нефть.

"В прошлом году цены были рекордно низкими, сейчас рекордно высокие. Рассчитывать на то, что они останутся на текущих рекордных уровнях, неверно. Цены уже достигли рекордных уровней, нельзя исключить их дальнейшего роста, но вряд ли этот уровень можно назвать устойчивым с точки зрения спроса. Кроме того, такие высокие цены могут негативно сказаться на восстановлении мировой экономики", - сказал Маринченко.

Цены на газ бьют исторические рекорды уже несколько дней подряд. Так, 1 сентября стоимость газа достигла показателя $600 за тысячу кубометров.

А 6 числа перешагнули отметку в 650 долларов за тысячу кубов.