В Европе снова рекордно выросла цена на газ. В частности, октябрьские фьючерсы на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures подорожали до 52,9 евро за кВт.ч, или $646 за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Интерфакса". Известно, что их стоимость в понедельник на закрытие торгов составляла $600 за тысячу кубометров.

С октября стартует новый газовый год. До конца сентября российский "Газпром" бронирует транзитные мощности газопровода Ямал-Европа. Российский концерн пока не бронировал мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

В России надеются на запуск "Северного потока-2" до конца 2021 года. Но Газпром дал понять, что запуск нового газопровода не повлияет на уровень поставок российского газа в 2021 году.

"Цифра 183 (млрд куб. м плана экспорта - Ред.) в данном случае не меняется в зависимости от изменения транспортных потоков, она остается неизменной. Ранее мы публиковали цифры о том, что мы теоретически допускаем, что до конца года цифра 5,6 млрд кубометров, которые могут успеть пройти по "Северному потоку-2", но глобально на годовой объем потенциальные изменения этой цифры не повлияют", – сказали в компании.

Напомним, в конце июля спотовая стоимость газа в Европе побила новый трехлетний рекорд вслед за подъемом цены на азиатском рынке, превысив $500/тысячу кубометров, а в конце августа она достигла $600/тысячу кубометров.

Ранее "Страна" подробно рассказывала почему растут цены на газ в Европе и как это скажется на ценах в Украине.

Также мы сообщали, что в конце августа цена газа в Европе также побила исторический рекорд.