Цены на газ и уголь на европейских и азиатских биржах выходят на все новые и новые рекорды. Котировки на газ уже поднялись до 1200 долларов за тысячу кубов, на уголь - выше 200 долларов за тонну.

Но главные испытания - еще впереди. Нынешняя зима может стать в буквальном смысле катастрофической для многих регионов.

Мы уже писали о прогнозах Bloomberg - всему Северному полушарию этой зимой прочат лютые морозы и серьезные погодные испытания. Что может резко усугубить ситуацию на энергорынке. Причем, даже не в плане цен (хотя они, безусловно, тоже взлетят). Речь идет о нехватке ресурсов и даже блэкаутах.

Насколько могут быть опасными даже краткосрочные погодные катаклизмы мы знаем не понаслышке. К примеру, в прошлом году из-за снежной бури в Техасе почти четверть потребителей штата остались без электроэнергии, воды и отопления. По цепочке начались проблемы с нефтью, и в итоге, резко взлетели цены на нефтепродукты, в том числе, и на украинских заправках.

Но тогда кризис был точечным. Сейчас же на энергорынке, еще даже до начала зимы, есть серьезные проблемы. К примеру, недавно в Китае был блэкаут из-за дефицита электроэнергии. В Поднебесной вводятся нормы потребления электричества, отключают светофоры и лифты.

По энергорынку серьезно бьет "зеленый переход" мировой экономики - многие страны закрывают угольные ТЭС, сокращают потребление "грязных" ресурсов, тогда как "чистых", скажем, того же газа - не хватает. Причем, это происходит уже сейчас, когда морозов еще нет, и потребление далеко от пиковых показателей.

Зимой же все может быть намного хуже.

"Не исключены в том числе, веерные отключения электроэнергии. И у нас, и в Европе. Украине также может не хватить газа на отопительный сезон", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Впрочем, руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что для нас проблема не только в наличии ресурсов, а в их цене.

"У нас все ценники привязаны к биржевым котировкам. И если спекулянты их и дальше будут разгонять, а к этому все идет, украинская экономика попросту ляжет. Предприятия не смогут работать при газе по 2-3 тысячи долларов (а прогнозы по таким ценам уже есть - Ред)", - говорит Рябцев.

Разбирались, будет ли "энергетический коллапс" и что это значит для мира и Украины.

Морозы, блэкаут и космические тарифы

Агенство Bloomberg на днях выдало апокалиптический прогноз - Северной полушарие а этом году ждет очень суровая зима.

Эти прогнозы базируются на нескольких факторах.

Эль-Ниньо - колебания температур на поверхностных слоях вод в экваториальной части Тихого океана может спровоцировать похолодание на севере США и потепление на Юге и высушить целые регионы.

А Полярный вихрь, крупномасштабный ареал низкого давления на Северном полюсе, в этом году будет слабее обычного. Это подтверждается скоплением льдов в северных морях и потеплением над Северным полюсом.

К слову, именно нетипичный Полярный вихрь в прошлом году спровоцировал аномальные февральские морозы в США.

Но и нынешней зимой увеличиваются риски «выбросов» холодного арктического воздуха на просторы Азии, Северной Америки и Европы, что чревато резким похолоданием.

"Мы ждем теплого сандвича в предстоящий отопительный сезон с потенциально очень холодным центром", - цитирует Bloomberg директора метеорологической службы Atmospheric G2 Тодда Кроуфорда. Чем опасен этот "теплый сандвич"? Необычно теплым "началом сезона, а затем резким похолоданием с января. Морозы отступят лишь к концу зимы, и как "бонус" - весна будет ранней.

Насколько реализуются эти прогнозы во многом зависит от Эль-Ниньо. Обычно это явление приносит похолодания на север США и повышает температуры и осушает воздух на юге. А также провоцирует холодные зимы в Японии и Корее, засухи в часть регионов Китая, Бразилии и Аргентине. За 70 лет наблюдения Эль-Ниньо фиксировали 8 раз. И сейчас в Центре прогнозирования климата США (CPC) вероятность прихода Эль-Ниньо оценивают в 70%.

Есть также другие предвестники, которые позволят ближе к зиме точнее скорректировать прогнозы. Скажем, если в ноябре сохранится устойчивая область высокого давления на территории от Скандинавии до Урала. Считается, что это повышает вероятность прорыва холодного воздуха из Полярного вихря. Синоптики еще сравнивают данное явление с открытой дверцей холодильника.

Если худшие прогнозы оправдаются, и зима действительно будет холодной, не исключено усугубление кризиса на энергорынке, что может иметь далеко идущие экономические и политические последствия, ведь людям и бизнесу придется оплачивать космические платежки зимой, - прогнозируют аналитики.

Bloomberg допускает также мировое "охлаждение" по поводу зеленой энергетики, по поводу которой и без того многие эксперты испытывают скептицизм, полагая, что она не сможет в ближайшие годы заменить традиционную генерацию электроэнергии. Стоит отметить, что многие страны уже расконсервируют закрытые шахты и возвращают ТЭС на уголь.

То есть, если подытожить - в случае холодной зимы Европу, США и Азию может ждать дефицит энергоресурсов, локальные блэкауты и рост тарифов.

С одной стороны, предвестники всего перечисленного есть уже и сейчас, даже без лютых морозов.

"Газ на европейских биржах взлетел до 1200 долларов за тысячу кубов, и есть прогнозы о ценниках до 3 тысяч долларов и даже больше", - говорит Корольчук.

В Азии же газ уже реально контрактуется по ценам выше тысячи долларов. Отдельно Bloomberg спрогнозировал последствия холодной зимы для Китая, где уже и так идет резкий рост энергопотребления на фоне восстановления экономики после пандемии (за 7 месяцев этого года потребление увеличилось на 16%). Аналитики не исключили, что в Китае тарифы этой зимой могут вырости до 30%, если только Поднебесная резко не нарастит добычу угля. Но и тут могут быть проблемы - добыча в этом году увеличилась всего на 6%, тогда как производство электроэнергии - на 14%. В итоге все это может замедлить темпы роста китайской экономики, - считают в Bloomberg.

Еще до наступления морозов начался ажиотаж и на рынке угля.

"Цены подскочили уже до 200 долларов за тонну. Но проблема в том, что свободных объемов практически нет - все поставки расписали вплоть до марта 2022 года. Так что скоро уголь нельзя будет купить и по 500 долларов", - говорит Корольчук.

В случае сильных морозов и без итого сложная ситуация еще больше усугубится, так как в холода растет потребление энергоресурсов.

С другой стороны, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", допускают, что Bloomberg сгущает краски.

"Такие прогнозы выгодны биржевым спекулянтам, чтобы еще больше взвинтить котировки на биржах. Выводы обтекаемые и не очень точные, скорее, предположения. Хотя, конечно, все может быть", - говорит Рябцев.

Разгон цен на газ и веерные отключения

Что значит суровая зима для Европы? Прежде всего, это паника на газовых биржах. Европейские подземные хранилища по-прежнему заполняются с отставанием. На днях "Газпром" заявил, что "недозагрузка" европейских ПГХ составляет 20,5 млрд кубов. И,если темпы закачки газа будут такими же, к началу отопительного сезона средняя заполняемость хранилищ будет на уровне 72% (76 млрд кубов).

Запуск Северного потока-2 пока тоже на паузе. Его сертификация и ввод в строй может затянуться до января. Хотя, не исключено, что на фоне катастрофических проблем с энергоресурсами европейцы все-таки ускорят процесс.

Все это, собственно, и спровоцировало новые ценовые рекорды на биржах - 1200 долларов за тысячу кубов.

Хотя, как отмечает Корольчук, речь идет о спотовых объемах (краткосрочные контракты), а это не больше 15% потребления газа в Европе. "Большинство потребителей - и бытовых, и коммерческих - сидит на долгосрочных контрактах. Цена зафиксирована на год, затем может быть перерасчет, так как в контрактах ценники на газ тоже рассчитываются по формулам, где есть биржевые котировки, другое дело, что привязка не прямая, как у нас. Но перерасчет будет только с весны. На зиму ценники для потребителей будут стабильными. В то же время есть риск нехватки самого ресурса, ведь его потребление в холода растет", - говорит Корольчук.

Но ценники на спотовых биржах на фоне морозов предсказуемо рванут вверх. И прогнозы о газе по 3 тысячи долларов, которые еще до недавнего времени казались фантастикой, могут сбыться уже в январе 2022 года.

Такие цены неминуемо ударят по бизнесу. Ведь часть предприятий, особенно небольших, докупают спотовые объемы.

Особенно сложной может оказаться ситуация в Великобритании и Испании, где традиционно наблюдаются проблемы с запасами газа, - говорит Корольчук.

Мы уже писали, что в Великобритании останавливаются заводы, производящие удобрения. И по цепочки это тянет за собой кризисы на других рынках, в том числе пищевом (пищепрому не хватает углекислого газа, которые поставляют производители удобрений).

Но морозы - это испытание не только для теплового блока, но и для рынка электроэнергии, так как растет и ее потребление.

На волне зеленого перехода многие европейские страны делают ставку на газовые ТЭС, отказываясь от угля. Что уже провоцирует рост тарифов, в Германии, к примеру, киловатт стоит больше 10 гривен.

Зимой, на пике потребления газа, для тепловой генерации его может и не хватить, тогда как нагрузки на сети будут серьезные. "Это вполне может закончиться веерными отключениями или блэкаутом", - говорит Корольчук.

К чему готовиться Украине

Для Украины ситуация в случае холодной зимы может оказаться еще более серьезной, чем для Европы.

С одной стороны, морозы для нас более привычные, чем для той же Европы, где любой минус и снегопад - уже катастрофа.

С другой - у нас изношенные теплосети, энергетика, работающая буквально "с колес" и привязка цен на газ для промышленности к спотовым ценам в Европе.

"Из-за ориентации на европейскую биржу, закупочные цены на газ в Украине будут оставаться высокими. При этом стоимость нефти и угля будет также расти, так как потребители ищут более дешевые альтернативы", - говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.

Какие у нас могут быть проблемы в случае холодной зимы.

Первое - газ. По словам Юрия Корльчука, нынешних объемов, закачанных в ПГХ (порядка 19 млрд кубов) может не хватить.

"При транзите в 40 млрд могут быть проблемы с поддержания давления в трубе. Даже на февраль у нас останется 12 млрд кубов, не факт, что этого будет достаточно для обеспечения поставок в Европу. То есть, нам грозят большие репутационные риски. Это иожет привести к тому, что Нафтогаз станет просто "прикручивать" потребление газа - и для теплокоммунэнерго, и для предприятий, скажем, вводить квоты. Для людей последствия очевидны - холодные батареи в квартирах", - говорит Корольчук.

Интересно, что власти заявляют, что газа в хранилищах достаточно. Между тем, "Газпром" дал свою оценку: на 29 сентября в украинских ПГХ отставание по темпам закачки газа от прошлогодних — 32,6% или 9,1 млрд кубов. Тем не менее, 4 октября, по оперативным данным "Укртрансгаза", Украина приостановила закачку в ПГХ.

По словам руководителя КП "Теловик" Александра Душенко, прошлой зимой на пике холодов потребление газа у них выросло на 15%.

"На этот год НАК рассчитал нам квоты газа на этот год для потребностей населения по среднему потреблению за последние три года, а они были сравнительно теплыми. Если этой зимой будут сильные морозы, газа по 7,4 гривны за куб может не хватить, придется докупать по рыночным ценам, а они уже под 30 гривен. Будем прикручивать отопление, что делать. Но тут тоже есть предел", - говорит Душенко. По его словам, серьезным испытанием для тепловиков в морозы может стать также эксплуатация сетей, которые давно изношены. "Ликвидация аварий в холода происходит достаточно сложно, есть угроза разрывов труб, и тогда без тепла и воды могут остаться целые кварталы", - отмечает эксперт.

Понятно, что все зависит от того, насколько низкими будут температуры.

"Для теплового блока главные ориентир даже не среднесуточная, а именно ночная температура. Если морозы - 15 градусов и больше и держаться три декады в течение двух месяцев, то потребление газа может вырасти вдвое", - добавил Корольчук.

Вторая проблема - электроэнергия. В морозы потребление электричества традиционно растет. если же прикрутят еще и отопление, люди станут греться электрическими обогревателями, что усилит нагрузку на сети.

Как сообщают в "Укрэнерго", потребление электроэнергии уже растет - за прошлую неделю оно увеличилось на 5,8%, что заставило больше генерировать (рост на 28,7%). Но из-за выгодных цен в Европе стремительно растет экспорт - в 2,1 раза.

При этом с 21 сентября прекратилось увеличение запасов угля на ТЭС. В сутки привозят порядка 54 тыс тонн, тогда как расход растет - с 49,4 тысяч тонн до более 61 тысяч в сутки. То есть, сейчас угля на ТЭС расходуется больше, чем пополняется.

Всего на складах ТЭС втрое меньше угля, чем должно быть по графику, утвержденному Минэнерго, - констатируют в Укрэнерго.

Тут проблемы с дефицитом угля, а также его резким подорожанием. На мировых биржах ценники зашкаливают - на Лондонской бирже уже 234 доллара за тонну. И, по словам Корольчука, угля нет физически.

"Скоро его нельзя будет купить и по 500 долларов", - говорит он. В Украине же добычу не наращивают, более того, многие шахты останавливаются, их отключают за долги по электроэнергии.

"И еще вопрос - почем будет электроэнергия из угля по 200 долларов? ТЭС такая генерация невыгодна, разве что государство будет компенсировать. Поэтому не удивлюсь, если блоки ТЭС снова начнут уходить в аварийные отключения", - говорит Рябцев.

Корольчук отмечает, что Украине придется запрашивать аварийную помощь из Беларуси и России. Но не факт, что и она решит все проблемы. Поэтому могут быть веерные отключения, - говорит эксперт.

"Если же морозы начнутся уже с ноября, то к февралю мы останемся и без газа, и без угля. Какими катаклизмами все это может обернуться, сложно даже представить", - подытожил эксперт энергорынка Олег Попенко.