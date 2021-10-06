Энергетический кризис и небывалый рост цен на уголь и газ, который сейчас переживает Европа может привести к серьезным катаклизмам. В Британии, к примеру, огромный дефицит бензина и дизельного топлива и водители даже гоняются за бензовозами по трассам.

Учитывая серьезные негативные последствия дальнейшего роста цен на топливо пять стран Евросоюза предложили провести срочное расследование в отношении функционирования европейского газового рынка в связи с ценовой вакханалией последних месяцев.

По мнению Испании, Франции, Чехии, Греции и Румынии, для немедленного и эффективного реагирования на резкие скачки цен необходим общий подход к проблеме и единая политика на европейском уровне.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Ранее "Страна" сообщала, что вчера 5 октября, цена газа в Европе превысила отметку в 1 400 долларов, установив очередной исторический рекорд.

А днем ранее и мировые цены на нефть достигли трехлетнего максимума. Стоимость нефти марки Brent выросла почти до 82 долларов за баррель, достигнув максимальной отметки за последние три года.