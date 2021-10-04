В начале октября на заправках Великобритании закончилось горючее. Из-за этого водители начали охотиться за грузовиками, которые напоминают бензовозы, и преследовать их в надежде поживиться бензином.

О жертве одного из таких преследований рассказала ВВС.

Водитель Джонни Андерсон перевозил 44 тонны бетона по трассе A43 из городка Билстон на строительную площадку в Нортгемптоншире.

Добравшись до места назначения, он заметил, что его почему-то никто не обгоняет, а позади выстроился хвост, который включал около 20 легковушек. Все они свернули за ним на дорогу, ведущую к строительной площадке. Тогда он понял, что за ним следят.

По словам Андерсона, когда он подъехал к месту назначения и остановился у входа на объект, то услышал гудки автомобилей.

Он вышел из кабины. Водитель авто в голове колонны опустил окно и спросил, на какую заправочную станцию ​​собирается Джонни.

Андерсон заверил, что не собирается на заправку. А на вопрос, почему, ответил, что у него нет бензина.

"Вы могли бы сказать нам, что вы точно не бензовоз?" - попросил водитель.

Мужчина признался, что ситуация его позабавила, но добавил, что преследователи создавали аварийную ситуацию.

"Мой груз не опасен, но если они так будут следить за бензовозом, его водитель должен вызвать полицию. Управлять цистерной - это довольно тяжелая работа, а преследование оказывает дополнительное давление на водителей", - сказал Андерсон.

Между тем, как писала "Страна", британские военные занялись доставкой бензина на АЗС Соединенного Королевства, чтобы помочь в разрешении топливного кризиса.

В Украине тоже не все стабильно с топливом: выросла стоимость бензина и дизеля.