Британские военные занялись доставкой бензина на АЗС Соединенного Королевства, чтобы помочь в разрешении продолжающегося в стране топливного кризиса.

Один из первых бензовозов с военным водителем за рулем прибыл на АЗС в местечке Хемел-Хампстед графства Хартфордшир на юго-востоке Англии, сообщает ТАСС.

Наиболее острый кризис накрыл именно этот регион, а также Лондон. Именно эти два направления и будут основными точками применения военной помощи. Всего в "Операции Эскалин" задействованы 200 военнослужащих. Из них половина - водители, половина - сопровождающие.

Как сообщил в эфире телеканала Sky News исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер, "на 22% бензоколонок в Лондоне топлива нет вообще, на некоторых бензоколонках топлива нет уже неделю". По оценке Балмера, "может потребоваться около 10 дней, чтобы бензоколонки заполнили свои хранилища до обычного уровня". При этом, по информации ассоциации, на 60% АЗС Лондона и юго-запада Англии доступны и бензин и дизтопливо.

В остальных частях Соединенного Королевства ситуация чуть лучше: оба вида топлива доступны на 67% заправочных станций, 17% АЗС все же продолжают стоять пустыми.

Напомним, британцы начали панически скупать бензин 23 сентября после закрытия нескольких АЗС нефтяной корпорации BP, где пожаловались на нехватку водителей бензовозов. Возникший ажиотажный спрос на топливо спровоцировал огромные очереди и рост цен до максимальных значений за последние восемь лет.

Ранее "Страна" писала о том, что на украинских АЗС подешевел бензин, но подорожало дизтопливо.

Также мы сообщали, что с начала года бензин в Украине подорожал более чем на 20%, а автогаз - более чем на 35%.