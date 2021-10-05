Украина не планирует вести переговоров с Россией о прямых закупках газа.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Такие переговоры не планируются", - сказал глава правительства.

Ранее в Москве заявляли о готовности обсудить с Киевом контракт на поставку газа.

Отметим, что цены на "голубое топливо" в свободной продаже бьют сегодня мировые рекорды и превысили уже 1000 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость газа по долгосрочным контрактам с "Газпромом" осталась неизменной.

Украина покупает газ именно на свободном рынке. И, отказываясь от прямых договоренностей с "Газпромом", таким образом переплачивает огромные деньги.

При этом Киев хочет иметь контракт с Россией на транзит газа. И это желание подтвердил сегодня и Шмыгаль.

"Мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, которая существует сегодня", - заявил он в интервью.

Почему контракт на транзит с Россией заключать можно, а напрямую покупать газ - нельзя, глава правительства не пояснил.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила перейти на прямые закупки газа у "Газпрома", чтобы снизить тарифы. На что в Кремле заявили о готовности рассмотреть данный вопрос.

Тем временем, цена на газ в Европе продолжает расти. По данным на утро 5 октября, цены превысили исторический максимум в 1200 долларов за тысячу кубометров.