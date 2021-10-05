В мире обсуждают газовый кризис в Европу, выгодный "Газпрому" в плане скорейшего запуска "Северного потока - 2". И мало уделяют внимания конфликтам в Северной Африке, из-за которых могут сократиться поставки газа в Испанию зимой и еще больше подняться цены на электроэнергию для остальной Европы.

Этой теме посвящен материал Financial Times.

30 октября Алжир планирует перекрыть трубопровод, по которому алжирский газ поступает в Марокко, Испанию и Португалию. Это стало следствием затяжной вражды между Алжиром и Марокко, которая началась с обретением первым независимости от Франции в 1962 году.

Марокко недовольно Алжиром за его поддержку Фронта ПОЛИСАРИО - военно-политической организации, выступающей за независимость Западной Сахары от Марокко. Минувшим летом отношения стран ухудшились, когда Алжир обвинил Марокко в причастности к возникновению нескольких серьезных лесных пожаров на его территории.

Напряженность достигла Европейского суда, который на этой неделе вынес вердикт в пользу Фронта ПОЛИСАРИО, постановив, что широкий экономический договор между ЕС и Марокко не может автоматически распространяться на Западную Сахару.

В Европе больше всего пострадала от решения суда Испания. Западная Сахара - бывшая испанская колония. У некоторых членов ПОЛИСАРИО есть испанские паспорта. А в последние десятилетия испанский рыболовный флот стал зависеть от Западной Сахары (и марокканских лицензий).

Европейские связи с Марокко выходят далеко за рамки регулирования рыбной ловли. Они касаются миграционных потоков, европейских инвестиций, в том числе в автомобилестроение, безопасности, туризма и поставки марокканских овощей на европейские столы.

Франция и Испания имеют особые правовые отношения с Марокко, которые выходят за рамки других договоров ЕС. У Алжира также много связей с Европой, но он стоит немного особняком. Его борьба колониальной эпохи за независимость от Франции является частью его национальной идентичности. Его вооруженные силы закупают много оборудования в России и Китае.

А Алжир продает много газа в Италию, Испанию и Португалию. Газ в Италию идет напрямую по подводному трубопроводу. Газ в Испанию и Португалию поставляется по двум другим подводным трубопроводам. Первый, построенный в 1997 году, проходит через Марокко, где часть газа используют для генераторов. Второй, введенный в эксплуатацию в 2011 году, идет напрямую из Алжира в Испанию.

Именно в этой сфере внешние отношения ЕС и Испании становятся проблематичными, особенно в условиях ограниченного международного газового рынка и недостаточных запасов энергии в Европе в преддверии зимы.

29 сентября, в день объявления решения суда по Западной Сахаре, верховный представитель ЕС во внешней политике Жозеп Боррель выступил со своим марокканским коллегой с совместным заявлением, в котором подтвердил стратегическое партнерство. Дипломаты пообещали "принять необходимые меры для обеспечения правовой базы" торговых отношений. Это может вызвать недовольство Алжира и укрепить его решимость в споре с Марокко.

Примечательно, что на следующий день министры иностранных дел и энергетики Испании приземлились в Алжире для встреч со своими коллегами и обсуждения запланированного 25-процентного увеличения пропускной способности прямого газопровода Алжир-Испания. Даже с дополнительным газом Испания будет бороться за импорт газа этой зимой через свои терминалы СПГ.

Испанские потребители уже возмущены высокими ценами на электроэнергию. Это побудило Мадрид потратить 3 миллиарда евро на испанские энергетические компаний, такие как фирма возобновляемых источников энергии Iberdrola.

После перекрытия трубопровода Марокко должно будет найти способы полностью отказаться от алжирского газа, хотя его энергетический сектор рассчитывал на эти поставки. У него есть угольные электростанции, которые он может использовать, и он может переключиться на другие импортные источники ископаемого топлива для своих газовых генераторов.

Европейцы ошибутся, полагая, что Алжир и Марокко конфликтуют из-за экономических факторов. Здесь действуют разногласия во взглядах на суверенитет, военный баланс и культуру. ЕС будет нелегко ориентироваться в таких условиях для обеспечения поставок газа, резюмирует издание.

Между тем "Газпром" сообщил, что с 4 октября уже начался процесс заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

Однако в России допускают задержку запуска газопровода из-за смены власти в Германии.