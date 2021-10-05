Газ для украинского бизнеса уже не просто дорогой, он в прямом смысле слова неподъемный.

Причем это бьет не только по тяжелой промышленности (металлургия и химия), но и по пищевой.

Газ, как известно, широко испрльуется на сахарных заводах, в хлебопекарнях, в тепличном хозяйстве.

"С налогами и доставкой - уже под 40 гривен за тысячу кубов, что в несколько раз дороже, чем год назад. При этом прошлогодняя выручка не покрывает нам даже газа по 30 на этот год. А еще есть рост зарплат и других расходов", - говорит гендиректор тепличного предприятия "Гордий" Виктор Гордий.

"Это шок. Многие тепличники задумались, стоит ли делать закладку следующего урожая. При таких ценах на газ будут одни минуса", - добавил руководитель Ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка.

"С такими ценами на газ подорожает вся продукция. Курятина к концу года прибавит в цене еще 5-10%. Яйца, который в закупке сейчас по 22-23 будут к декабрю по 29-30 гривен за десяток", — отмечает исполнительный директор Союза птицеводов Сергей Карпенко.

"Хлеб, сахар, подсолнечное масло, молочные и мясные продукты, тепличные овощи, - взлетит в цене все. Там, где есть термическая обработка, есть газ, а его цена сейчас просто шокирует. Поэтому, если по итогам августа инфляция у нас была 10,2%, то, думаю, по году хоть бы в 14-15% уложиться. Рекордные ценники на газ отразятся на стоимости продуктов питания уже в сентябре-октябре", - пояснил нам глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Разбирались, как работает пищепром при газе по 30 гривен, и что будет с ценами на еду.

Пишут письма в Кабмин и готовят новые ценники

Ценники на газ продолжают бить рекорды. Сегодня на европейских биржах котировки уже более 1400 долларов за тысячу кубов. И рост продолжается.

На Украинской энергетической бирже средневзвешенная цена на октябрь - порядка 28,7 тысяч против 18,5 тысяч в сентябре. Но на торгах 1 октября отдельные партии продавались дороже 38,5 тысяч или почти по 1450 долларов за тысячу кубов;

Причем, судя по всему, газовые ценники только набирают разгон. На фоне прогнозов аномальной для всего Северного полушария зимы газ может стоить и 2-3 тысячи долларов.

Такие ценники просто шокируют украинский бизнес.

"Когда по 12 газ был, нам уже казалось, что это слишком дорого. Потом цена росла как на дрожжах - 17, 20, 25 и еще выше. Сейчас многие предприятия берут с учетом доставки почти по 40 гривен за тысячу кубов. Скажу сразу - для тепличников это ценник неподъемный, так как газ в структуре себестоимости продукции достигает 60%. Некоторые подключили твердотопливные котлы, пытаются работать на угле. Но и эти виды топлива подорожали. Получается замкнутые круг. Причем, если раньше был хоть спецрежим НДС, который позволял аккумулировать налог на специальных счетах и тратить эти деньги на модернизацию и развитие бизнеса, то теперь этого нет. Как нет и господержки, дешевых кредитов и др. А тут еще и газом ударили. Собираемся писать на Кабмин по этому поводу. Не знаю, поможет ли это, если нет, то останется разве что в рельсу звонить. Будет закрытие теплиц, а к нам хлынет турецкий импорт", — не скрывает отчаяния Алексей Чайка.

По словам Виктора Гордия, выручка его теплицы уже не покрывает новые цены на газ. "Даже 30 гривен - уже на грани, а 40 - это работа в минус", - говорит он.

Он отмечает, что компании будут вынуждены повышать цены.

"Но пока никто не понимает, как удержать баланс между себестоимостью и покупательской способностью населения, которая, к сожалению, не растет. Наверняка будут банкротства и остановка производства. А кушать станем, очевидно, дешевый импорт, которые не проходит по критериям качества на европейский рынок, но "съедается" у нас", — отмечает Гордий.

Олег Пендзин говорит, что по цене на огурцы наши тепличники уже не тянут - турецкая и израильская продукция дешевле. "Поэтому сворачивают производство огурцов. Томаты пока "проходные" на рынке, но непонятно, надолго ли", - отмечает Пендзин.

Пока тепличники только сочиняют письма Кабмину, сахарозаводчики их уже разослали. Сегодня профильная ассоциация "Укрсахар" совместно с Советом предпринимателей при Кабмине и УСПП направили в Кабмин письмо по поводу цен на газ.

В Ассоциации "Укрсахар" говорят, что сахарным заводам в этом году понадобится 300 млн кубов газа, а при нынешних ценах - это рекордная сумма, которую отрасль просто не потянет.

"В июне газ стоил 11 тысяч, а сейчас по предоплате 28 тысяч гривен. При этом постоянно дорожает сырье - на гектар посевов свеклы нужно 42 тысячи гривен, а при урожайности 480 центнеров с гектара и цене 1200 гривен за тонну свекла нерентабельна. Поэтому площади постоянно сокращаются. В прошлом году полноценно работало 29 из 33 сахарных заводов и часть была в убытках", - говорят в "Укрсахаре". В этом году, на 2 октября запустилось чуть более 20 сахарных заводов. Будут ли работать остальные - вопрос пока открытый.

В профильной ассоциации просят Кабмин предусмотреть в бюджете на следующий год дотации для сахарных заводов - 150 гривен на тонну. Плюс - искать возможности снизить "непомерные для многих отраслей цены на газ".

В птицеводстве доля газа в себестоимости продукции, на первый взгляд, не очень высокая. По словам Карпенко - это 4-6%.

"Но с таким ценами доля энергоресурсов вскоре вырастет до 10%. Мы сушим газом кукурузу, поэтому основные затраты у нас идут на кормовую базу. Еще в прошлом году корма подорожали почти вдвое из-за скачка цен на зерно на мировом рынке. В этом сезоне с его рекордным урожаем мы рассчитывали на снижение цены на корма. Но сейчас, видя как растут тарифы на газ, понимаем, что никакого снижения не будет, а будет только рост. Соответственно, будут расти и цены. Курятина до конца года подорожает еще на 5-10%, яйца - с сегодняшних 22-23 гривен в закупке - до 29-30 гривен", — рассказал нам Сергей Карпенко.

"Самые энергоемкие в плане газа (или альтернативного топлива — угля, брикетов и т.д), - тепличные хозяйства, сахарные заводы, хлебокомбинаты. Но страдают сейчас не только они, а и вся переработка - от молокозаводов и мясокомбинатов до птицефабрик", - говорит экономист Алексей Дорошенко.

Как дорогой газ ударит по еде

По данным Госстата за август (более свежей информации пока нет), в Украине наконец-то дождались снижения цен на еду, которые, напомним, бьют рекорды с начала года.

В августе по продуктам питания было минус 0,8%. Правда, в основном за счет овощей и фруктов, новый урожай которых как раз хлынул на рынок. Так, овощи подешевели на 15,9%, а фрукты - на 5%. Снизились цены также на макароны (на 0,4%): творог (на 0,2%), подсолнечное масло (на 1%). Остальное дорожало, но невысокими темпами (в пределах 0,5-1%).

Впрочем, с учетом того, что с начала года некоторые продукты подорожали на 50-90% (скажем, подсолнечное масло, сахар), фактор еды все равно внес свою лепту в достаточно высокую инфляцию - 10,2%, по итогам августа.

И, похоже, передышка по ценам на продукты заканчивается прямо сейчас.

"Еще нет обновленных данных за сентябрь. Но цены уже пошли вверх. И все будет дальше дорожать - у предприятий просто не остается другого выхода. Госстат, помимо среза потребительских цен, дает информацию по ценам производителей. В них отражаются затраты на сырье, производство и т.д. Так вот, если цены на продукцию, по сравнению с прошлым годом, на август выросли на 10%, то цены производителей - более чем на 40%. Эта разница в 30% меня сильно беспокоит. Понятно, что мы увидим ее в потребительских цена - это лишь вопрос времени", - говорит Пендзин.

По данным Минагрополитики на 17 сентября, в рост уже пошли многие группы продукции. Скажем, по сравнению с августом, на 14% подорожала пшеница, на 18% - ячмень, на 4% - гречка, на 6-7% говядина и свинина, на 3% - молоко, на 30% - яйца и т.д.

Будет такой разгон цен, что к концу года нам, дай бог, уложиться в инфляцию 14-15%, - отмечает Пендзин.

Эксперты прочат рост цен на сахар, хлеб, мясные и молочные продукты, яйца и др.

"Понятно, что будут повышать цены с оглядкой на покупательскую способность населения. По возможности станут переносить накрутки на более элитную продукцию, скажем, с хлеба - на торты. Ведь люди и так уже покупают еду крайне экономно. Также стоит ожидать ухудшения качества - станут масло заменять спрэдами, будет больше химии и разного рода добавок. Ну и импорт еще больше пойдет - мусорная еда, в которой нет ничего натурального, зато дешево", - говорит Пендзин.

"Бизнес по таким ценам на энергоносители работать не сможет. Некоторые предприятия уже останавливаются. Скажем, в Винницкой области недавно прекратила работу птицефабрика", - добавил Сергей Карпенко.

"Тепличники раздумывают, стоит ли закладывать следующий урожай. Однозначно, продукции будет меньше, многие выйдут из бизнеса", - подытожил Чайка.