Путин пообещал, что Россия превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину.
Об этом пишет РИА "Новости" в среду, 6 октября.
"Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспорта через Украину, но Россия поставляет через нее 40 млрд кубометров газа в год", - сказал Путин:
Таким образом, исходя из слов Путина, в этом году Россия прокачает через Украину больше 40 млрд кубометров.
Российский президент также заявил, что за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эту прокачку более чем на 8%.
"Можно с уверенностью сказать, что мы превысим контрактные обязательства по поставкам через Украину. Увеличивать больше - экономически невыгодна для "Газпрома". Прокачка по новым системам экономически дешевле, примерно 3 млрд долларов в год к существующим объемам поставок", - добавил Путин.
Он также сказал, что поставка по новым трубопроводным системам в 5,6 раза уменьшает количество выбросов СО2 в атмосферу сравнительно с поставками через украинские трубы.
Ранее мы сообщали, Кремль заявил о готовности вернуться к переговорам о прямых поставках газа Украине.
В свою очередь, глава украинского правительства Денис Шмыгаль отказался от прямых поставок газа из РФ.
Тем временем, цена на газ в Европе побила очередной рекорд и приближается к 2 000 долларов за тысячу кубов.