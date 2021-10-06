Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. В списке представлен ряд решений, а тема аннексии Крыма не затрагивается.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, Россия исходит из того, что главы государств могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе - лишь однажды. В виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина, говорят в Кремле, на предложенную повестку пока не отреагировала.

"От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Зеленский заявил, что окружение Путина боится их личной встречи.

Также сообщалось, что в Кремле контакт Зеленского с Путиным считают необходимым, но пока не видят оснований для встречи.