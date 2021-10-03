В воскресенье, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский даёт брифинг по итогам встречи со своей партией "Слуга народа" в Трускавце.

Телеграм-канал "Политика "Страны" приводит главные тезисы из выступления президента.

"1. Президент обвинил Разумкова в том, что тот ведёт свою политическую игру, отстроился от партии и мешает "слугам" проводить свою линию.

Ещё одно обвинение - Разумков не голосует за санкции СНБО, что, по мнению Зеленского, является нарушением предвыборных обещаний.

Тут стоит напомнить, что Зеленский ничего не говорил до выборов о том, что будет без суда и следствия вводить санкции против граждан Украины и закрывать через санкции СМИ. Так что этот аргумент Зеленского - полная ложь. Не говоря уже о том, что в реальности люди голосовали за обещания Зеленского по миру и по борьбе с бедностью. И как раз этого президент не делает.

2. Сказал, что ещё не принял решение по тому идти на выборы на второй срок.

3. Сказал, что был не в курсе того, что Саакашвили намерен поехать в Грузию. И не очень одобрительно об этом отозвался. Типа должен был предупредить. Но пообещал, что окажет ему помощь как украинскому гражданину.

4. Пообещал не менять Конституцию для усиления своих полномочий.

5. Сказал, что хочет встретиться с Путиным, но этой встрече якобы мешает окружение президента РФ, которое боится, что во время общения тет-а-тет Зеленский сможет переубедить Путина.

Получается, Зеленский хочет личной встречи с ВВП, чтоб его "перевербовать". Интересный заход".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский будет лично заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Также мы рассказывали, что президент Зеленский в Трускавце выступил с инициативой для "слуг". Глава государства хочет встречаться чаще.