Сегодня, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский проводит в Трускавце брифинг по итогам своей рабочей встречи с фракцией партии "Слуга народа".

Видео транслирует официальный канал партии в сети.

Комментируя задержание в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, Владимир Зеленский заверил, что будет добиваться его возвращения в Киев.

"Я постоянно занимаюсь возвращением граждан Украины, мы все будем над этим работать",- заявил глава государства. Также он добавил, что не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию и был очень удивлен. И считает, что Михо сделал неправильно, покинув страну, не предупредив руководство Украины.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского хотят отставки спикера до его дня рождения 8 октября.

Также мы рассказывали, что по предварительным данным на местных выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Подсчитано 85,04% голосов. У "мечты" 47,6% у партии Саакашвили - 30,51%.

Это плохая новость для Михо, который сейчас находится в грузинской тюрьме. По договорённостям, достигнутым после прошлогодних парламентских выборов, если на местных выборах "Грузинская мечта" набирает менее 43%, то будут досрочные выборы парламента.