"Слуги народа" на вечернике в Трускавце вручили сами себе премии "слугам по заслугам". Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Итак, вот каие номинации были представлены и кто в них победил...

1. "Ответственность года" - Игорь Копытин. За то, что не пропустил ни одного заседания парламента.

2. "Шаолинь года" - Николай Сольский, который провел за трибуной парламента больше времени. А время он провёл продвигая закон о продаже земли. Такой себе Шаолинь.

3. "Настойчивость года" - Галина Третьякова, за то, что "несмотря на хейт, не сходила со своих позиций". Это та самая Третьякова, которая проповедовала о детях разного качества у бедных и богатых. А также продвигает антисоциальное трудовое законодательство. Партия, как видим, такую позицию поощряет.

4. "Евроинтегратор года" - Мария Мезенцева.

5. "Децентрализатор года" - Виталий Безгин.

6. "Красная кнопка года" - Людмила Буймистер - "за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты". Буймистер не голосовала, например, за закон об олигархах и за другие спорные законы. Ее по этому поводу уже собираются исключить из фракции. Но пока вместо этого наградили в номинации.

6. "Отец года" - Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

7. "Инвестняня года" - председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко. Как-то с инвестициями однако все пока не очень хорошо.

8."Пчелы против меда" - Анастасия Радина "за самые "болезненные" для депутатов законы". Она продвигала законы об ответственности за декларирование, чтоб подконтрольным Западу "антикоррупционным органам" было ленче контролировать депутатов, судей и чиновников.

9. "Количество и качество" - Даниил Гетманцев, "как председатель комитета, который провел наибольшее число реформ". Это тот комитет, который сейчас продвигает принятия скандальных правок в Налоговый кодекс о повышении налогов и расширении полномочий налоговиков.

Кроме этого "слуги" вручили вчера и "гарбузы" в шуточных номинациях.

1. "Чем бы депутат ни тешился" - Жан Беленюк за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".

2. "Немножко по-мобильному" - Михаил Радуцкий за знаменитую переписку в первый день работы новой Рады про "х@й им в жопу", которую засняли журналисты.

3. "ЦВЛ" (цитаты великих людей) - Давид Арахамия и Александр Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами про "корабельную сосну".

4. "18+" - Галина Третьякова за переписку о матрацах (она как-то писала мужу о сексе на новом матраце и переписку засняли журналисты).

5. "Что это было" - Роксолане Пидласой за законопроект о полупроводниках.

6. "Турбо жим-жим" - Николай Тищенко.

Хотя по большому счёту "гарбуза" нужно было вручать лично Зеленскому за беспредел и обман избирателей. И это была бы самая серьёзная номинация.

Ранее "Страна" сообщала, что процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября.

Также мы рассказывали, что в Трускавце собрали 150 подписей за отставку Разумкова.