Представителям СМИ, которые приехали на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавец, подарили сумки с набором. В него, в числе прочего, входила футболка, на которой допущена опечатка "5 сессия XI (11) созыва Верховной Рады Украины", хотя сейчас в Раде находится парламент девятого созыва.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Подарочные наборы получили журналисты, которые приехали на освещение встречи фракции "Слуга народа" с президентом. В него вошли: сумка, блокнот, ручка и футболка с принтом, защитный набор (перчатки, маска, антисептик).

Однако на футболке была допущена опечатка, на ней написано: "5 сессия XI (11) созыва Верховной Рады Украины", при том что сейчас проходят заседания парламента IX (9 созыва).

Напомним, "Страна" публиковала фото и видео с мероприятия в "Риксосе", которое "слуги народа" назвали смарт-ужином. На него были приглашены представители прессы. На смарт-ужине присутствующие выпивали, закусывали, а также играли в бильярд и пинг-понг.

Также сообщалось, что в Трускавце народные избранники с главой фракции Давидом Арахамией и заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака Кириллом Тимошенко устроили корпоратив в ресторане "Ё-моё".