Вино, бильярд и пинг-понг. Появились фото и видео смарт-ужина "слуг народа" с журналистами в Трускавце
В отеле "Риксос Прикарпатье", где проходят выездные сборы пропрезидентской партии, народные депутаты из "Слуги народа" пригласили журналистов на "смарт-ужин".
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
На мероприятии представителям средств массовой информации предлагают не только выпить и закусить с парламентариями из монобольшинства, но и сыграть партию-другую в бильярд.
Помимо бильярда, присутствующие в роскошном отеле гости играют в пинг-понг и приставку.
Депутаты отдыхают вместе с журналистами. Фото: Страна
Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский 1 октября не приехал в Трускавец на встречу со "слугами народа". Поэтому пока на выездном заседании фракции обсудили абстрактную стратегию трансформации Украины.
Также мы приводили заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что депутаты хотят утвердить ежегодную премию "Золотая сосна". Ее будут выдавать за ляпы в политике. Уже на гала-концерте, которым закроются сборы "слуг" в Трускавце, по его словам, "будут серьезные номинации за самое большое количество законопроектов". Также Арахамия подробно рассказал о своём диджей-сете на этом концерте.