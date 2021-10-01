В отеле "Риксос Прикарпатье", где проходят выездные сборы пропрезидентской партии, народные депутаты из "Слуги народа" пригласили журналистов на "смарт-ужин".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На мероприятии представителям средств массовой информации предлагают не только выпить и закусить с парламентариями из монобольшинства, но и сыграть партию-другую в бильярд.

Помимо бильярда, присутствующие в роскошном отеле гости играют в пинг-понг и приставку.

Депутаты отдыхают вместе с журналистами. Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский 1 октября не приехал в Трускавец на встречу со "слугами народа". Поэтому пока на выездном заседании фракции обсудили абстрактную стратегию трансформации Украины.

Также мы приводили заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о том, что депутаты хотят утвердить ежегодную премию "Золотая сосна". Ее будут выдавать за ляпы в политике. Уже на гала-концерте, которым закроются сборы "слуг" в Трускавце, по его словам, "будут серьезные номинации за самое большое количество законопроектов". Также Арахамия подробно рассказал о своём диджей-сете на этом концерте.