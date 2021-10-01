Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который отрицает сбор подписей об отставке спивера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявил в комментарии "Стране", что "Слуги народа" хотят утвердить ежегодную премию "Золотая сосна". Ее будут выдавать за "ляпы" в политике.

"На галаконцерте будут серьёзные номинации за самое большое количество законопроектов, например. Также будут юморные, а там есть любимые герои ваших материалов", - сообщил Арахамия.

Кроме этого, Арахамия рассказал о своём диджей-сете. В этот раз он собирается замиксовать молодежные композиции с хитами 80-х, правда, зарубежными.

"Я диджей, естественно. Сейчас как раз выбираю разные композиции. Это будет на 90% диджей-сет из тех композиций, которые я играл на "Зе-Кемпе", но учитывая то, что людей много немолодых уже, то нужно разбавить каким-нибудь диско из 80-х. Имею ввиду заграничные исполнители, например, Bonney M. в ремиксах, естественно", - уточнил он.

Также Арахамия объяснил, какие номинации ожидают нардепов в награждении "Оскар". Условно он разделил их на "серьезные" и "шуточные".

"В "Оскар"-награждении есть серьезные номинации "За лучшие законопроекты", "За наибольшее количество законопроектов" или, например, "За посещаемость пленарных заседаний" и так далее. Ну и конечно много юмористичных, а там есть все любимые герои ваших материалов. Я вместе с Корниенко точно буду", - сказал он.

При этом Арахамия заявил, что награждать будут только членов фракции. Однако, журналистов на мероприятие пускать не собираются. "Мы будем награждать только членов нашей фракции. Я не знаю, кто ведущий. Честно говоря, про культурную программу, кроме того, что я буду играть диджей-сет и вручать награды, я просто не успел все проработать. Журналистов, думаю, мы не пустим", - говорит он.

По словам Арахамии, сама статуэтка будет выполнена наподобие "Оскара", но в виде того или иного нардепа.

"Ту статуэтку серьезную, которую мы будем вручать, это такой "Оскар", только в виде депутата. Я ее ещё не видел, но именно такую мы и имели в виду. А что будем вручать за шуточные, я не знаю", - подытожил он.

Напомним, на днях депутаты партии "Слуга народа" проведут выездное собрание в Трускавце. По пути в город они обсуждали "реформы" в поезде, а в Трускавце они планируют обсудить отставку Разумкова, причем в присутствии главы СБУ Баканова и возможно генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Также "Страна" писала о том, что в четверг, 30 сентября, было обнародовано письмо за подписью главы фракции СН Давида Арахамии с просьбой предоставить так называемые подписные листы.

Для запуска процедуры необходимы подписи 150 любых депутатов, а не только из фракции СН. Собеседники "Страны" в депутатском корпусе спрогнозировали, что такое количество подписей Офис президента (ОП), который хочет снять Разумкова с должности, соберет, благо фракция СН будет на сборах в Трускавце, и глава государства приедет тоже (это, мол, главный стимул).