После того, как народные депутаты от "Слуги народа" выразили свое возмущение тем, что сбор голосов за отставку спикера Дмитрия Разумкова глава фракции Давид Арахамия иниицровал от имени фракции, хотя она такого решения и не принимала, глава Арахамия инициировал обращение по поводу подписных листов об отставке Разумкова лично от себя.

То есть на имя Разумкова поступило второе обращение и процедуру подписных листков необходимо запускать второй раз. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний на своей странице в Facebook.

"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах.

Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя парламента по должности было мало.

Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдано безотлагательно"

Напомним, вопрос об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады начали активно обсуждать в конце лета 2021 года. По информации "Страны" Банковая (Офис президента) поручила главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделила на это большой бюджет.

При этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ранее сообщил, что вопрос потенциального ухода с занимаемой должности не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским и отметил, что не конфликтует со "слугами".

С 1 по 3 октября в Трускавце состоится выездное собрание фракции "слуг народа", где планируют обсуждать отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На встречу пригласили главу СБУ Ивана Баканова.