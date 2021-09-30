Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, ранее заявивший, что подписей за его отставку нардепы не собирают, сообщил, что вопрос потенциального ухода с занимаемой должности не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом спикер парламента рассказал в интервью "Украинской правде", обнародованном в четверг, 30 сентября.

"...Но будет ли этим (вопросом отставки Разумкова - Ред.) заниматься президент, я думаю, что лучше сможет ответить он самостоятельно. У меня с ним разговоров об этом не было", - сказал спикер Рады.

Напомним, вопрос об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады начали активно обсуждать в конце лета 2021 года. По информации "Страны" Банковая (Офис президента) поручила главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделила на это большой бюджет.

Также мы подробно писали о том, что спикер парламента весь 2021 год идет вразрез с линией Банковой по многим вопросам. В частности, он поддерживал мэра Киева Виталия Кличко, с котором у Офиса президента напряженные отношения, а также не голосует на заседаниях СНБО за введение санкций против украинских граждан.

Подробно о том, почему Банковая хочет отставки Разумкова мы писали в отдельном материале.