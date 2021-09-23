Олигархи в Украине теперь в законе. Верховная Рада со скандалом проголосовала во втором чтении за проект №5599 “О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Ради него монобольшинство даже убрало из повестки дня другой ключевой законопроект №5600 с изменениями в Налоговый кодекс.

К антиолигархическому закону много вопросов, о чем “Страна” уже не раз писала, но президентская фракция “Слуги народа” (СН) еще провела его нахрапом, игнорируя права оппозиции, которая, по всей видимости, обжалует принятый акт в Конституционном суде.

С другой стороны, при этом голосовании мы увидели новый формат провластной коалиции, где к СН и ее давнему сателлиту - депутатской группе “Доверие” присоединились близкая к Коломойскому депгруппа “За будущее” (ЗБ), которая, впрочем, и раньше помогала голосами Офису президента (ОП), и часть фракции “Голос”, оппозиционная по отношению к своему руководству, но лояльная, как оказалось, к Банковой. Как считают источники в депутатском корпусе, этим составом в ближайшее время будут приниматься все важные сейчас для власти решения в Раде.

Подробности - в материале “Страны”.

Проблемы с пониманием

Слухи о достаточном количестве в Раде голосов за законопроект о деолигархизации разошлись еще до пленарной недели.

(Подробный разбор антиолигархического закона можно прочитать здесь)

Как утверждали источники в Раде, монобольшинство рассчитывало на свои силы и на помощь с голосами других групп, и эти ожидания оправдались. Тогда почему СН решила ускорить рассмотрение, дав повод оппонентам обвинять себя в нарушении регламента?

Ко второму чтению законопроекта было подано 1257 поправок. Главный для документа комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки выбрал только 13 поправок, которые якобы включают ряд других поправок и вообще “улучшают” законопроект, как заявил их зачитывавший на пленарном заседании представитель президента в парламенте Федор Вениславский (СН).

Он же предложил рассматривать проект “структурными частями”: под этим понималось голосование за те самые одобренные поправки, которым заодно отклонялись комитетом непринятые. Их авторам слова решили не давать.

И это внесло раздор в сессионный зал. Фракцию власти обвинили в нарушении договоренностей, заключенных в кабинете первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который сейчас заменяет заболевшего председателя Дмитрия Разумкова.

Вроде бы пленарное заседание силами СН, депгрупп, внефракционных депутатов, а также “Батькивщины” продлили до завершения работы над законопроектом. И, как сказал первый вице-спикер Стефанчук, договорились отложить налоговый законопроект №5600 (к этому моменту мы еще вернемся).

Объяснения дальнейших событий расходятся. По версии “Батькивщины", они договорились со “слугами” сосредоточиться на ключевых для обеих фракциях поправках к законопроекту, что могло серьезно сократить время рассмотрения.

При этом “Оппозиционная платформа - За жизнь” (ОПЗЖ) и “Европейская солидарность” (ЕС) хотели защищать все свои поправки. “Голос”, по словам главы фракции Ярослава Железняка, готов был отказаться от своего пакета.

А монобольшинство пошло по ускоренной процедуре, и, по выражению замглавы фракции “Батькивщины” Сергея Соболева, это было “кидалово”.

“Голоса были; про это все знали; никто не блокировал трибуну; “Батькивщина и я лично даже сняли все свои поправки (у меня было всего 10 отклоненных правок). Не было ни единого смысла ломать через колено парламент и голосовать закон без предоставления слова депутатам по любой из правок - кроме того, чтобы сделать шоу типа “Вы или за Зеленского, или за олигархов”, - описывает ситуацию депутат от “Батькивщины” Алена Шкрум на своей странице в Фейсбуке.

Однако высокопоставленный собеседник во фракции СН утверждает, что договоренностей насчет процедуры вообще не были достигнуты, а Тимошенко, мол, сделала неправильные выводы.

“Юля поняла или сделал вид, что поняла, что мы пойдем по правкам. Вообще она представила это как офигенную нам услугу. Мы же считали, что договориться не вышло. Потому что Железняк действительно готов был снять свои поправки. А ЕС торговался: то все их правки надо ставить, а, может быть, только часть. ОПЗЖ сразу сказали, что хотят идти по полной процедуре. В итоге все сказали, что обсудят ситуацию со своими фракциями. На нашем заседании решение было в пользу своего варианта, о чем мы и сообщили, придя в сессионный зал. Где же здесь кидок?” - говорит источник.

Бюджет и Разумков следующие

На зачитывание Вениславским поправок и их принятие ушло чуть более 20 минут. Под крики оппонентов "геть диктатуру" первый вице-спикер Стефанчук вынес проект на финальное голосование. За было 279 голосов. Из них 229 дали “слуги”, 18 - депгруппа “За будущее”, 15 - “Доверие”, 6 - внефракционные депутаты и, что самое интересное, 11 - члены фракции “Голоса” из неформальной группы “Справедливость”. Как писала “Страна”, ее составляют недовольные руководством фракции и партии “Голос” депутаты.

Руководитель фракции Железняк, которого они считают нелегитимным, после этого обвинил их в работе на Банковую. Заявив, что их кураторы сидят на втором и третьем этажах ОП. “Имеются в виду руководитель президентского Офиса Андрей Ермак, у которого кабинет на втором этаже, и Трухин (замглавы бюджетного комитета Александр Трухин (СН) - Ред.), который засиживается у замглавы ОП Кирилла Тимошенко”, - говорит другой собеседник в “Голосе”.

Одна из 11-ти, бывший председатель партии “Голос” Юлия Клименко в комментариях к своему посту в Фейсбуке написала, что голосовала за закон, потому что он “легализует термин и базовые критерии олигархии”. Руководство же и согласную с ним часть фракции, неголосовавших за проект, она обвиняет в “поддержке олигархов”.

Как считают источники в Раде, депгруппы, состоящие из мажоритарщиков, обменяли голоса на “соцэкономом” (деньги из госбюджета на округа – Ред.). “Я разговаривал с некоторыми членами “За будущее”: они очень воодушевлены, видят себя частью бюджетного процесса. Должности якобы не берут”, - говорит собеседник среди депутатов.

При этом он считает субвенции главным аргументом для участников депгрупп. Возможные договоренности для одного из негласных покровителей ЗБ - бизнесмена Игоря Коломойского, который подпадает под описанные в законе критерии олигарха, тоже якобы могли сыграть. “Судя по всему, ИВК счел закон для себя неопасным: наверное, нашел для себя какую-то схему, выводящую из-под его действия”, - полагает источник.

По его версии, налоговый законопроект тоже сняли с голосования по договоренности ради антиолигарического. “Хотя это дополнительное условие для голосования”, - считает он. Собеседник в руководстве одной из фракции, однако, считает, что проект №5600 пришлось убрать из повестки в силу того, что он “не готов”.

Если оставить за скобками споры, был ли нарушен регламент, сегодня в парламенте показала потенциал по сути новая коалиция из СН, депгрупп, “Справедливости” и ряда внефракционных депутатов. Насколько она окажется стойкой, вопрос открытый. Но, как считают источники среди депутатов, она в этом (плюс-минус) составе решит по меньшей мере два важных для Банковой вопроса - примет проект бюджета на 2022 год и снимет со спикерской должности Дмитрия Разумкова, который сейчас вошел в клинч с Банковой.

“За бюджет депгруппы всегда “впрягаются”. Разумкова они (власть - Ред.) тоже “снесут”. По сути его на должности уже нет. Так что голосование - вопрос технический”, - говорит народный депутат из одной из оппозиционных фракций.

Собеседник во фракции СН возражает против таких предположений. “На этой “пленарке” мы как-то голосовали вместе с ОПЗЖ, а иногда с Евросолидарностью. Так мы и с ними в коалиции? А были законопроекты, когда весь зал проголосовал зеленой кнопкой. Всех записать с нами в коалицию? Разные законы - разная реакция. Даже внутри нашей фракции загнали всех в такую ситуацию, что репутационно невозможно не проголосовать. Чтобы потом сказали, что враг президенту и пособник олигархов? Вот и проголосовали. А на проект бюджета еще нужно посмотреть. С Разумковым тоже еще не решено до конца”, - утверждает депутат-мажоритарщик из числа “слуг народа”.

Источник в руководстве фракции СН, тем не менее, дал понять, что оба голосования не за горами, и конфигурация в сессионном зале будет примерно такая же. “Не знаю, как “Справедливость” себя подведет в случае Разумкова. Мы не будем их зазывать, но они злые на него, так что могут подголоснуть. Мы и своих не будем уговаривать. Группы голоса дадут. За бюджет - тем более”, - заключил собеседник.

В тоже время один из депутатов от "Слуги народа" говорит, что за отставку Разумкова голосов от фракции может быть гораздо меньше, чем за закон об олигархах.

"Это разные вещи. По олигархам трудно было бы объяснить почему мы не голосовали. А для руководства фракции очень легко было бы нас дискредитировать, обвинив нас в том, что мы продались олигархату. Плюс фактор покушения на Шерифа сыграл немалую роль. И накачка в связи с этим информпространства. По Разумкову необходимость его отставки с точки зрения общественного мнения неочевидна. Желание Офиса президента - это не обоснование. Так что по Разумкову еще будет отдельный разговор. Скорее всего, в Трускавце этот вопрос будет стоять одним из основных", - говорит нардеп.