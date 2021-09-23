Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки отреагировала на принятие Верховной Радой Украины закона об олигархах. Она указала на противоречие в новом законе и пригласил всех, кто от него пострадает, переехать в Россию.

Пост на эту тему 45-летняя ведущая написала в своем Телеграм-канале 23 сентября.

"Здравствуйте, я олигарх". Ровно так должны теперь будут представляться украинские бизнесмены с состоянием более 85 млн долларов на встречах с чиновниками и главами государственных компаний Украины. Новый закон "об олигархах" признает такими крупных бизнесменов, участвующих в политической жизни, и одновременно запрещает им в этой жизни участвовать. Выходит то ли наказание, то ли амнистия", - говорится в посте.

Затем Канделаки написала, что в соответствии с законом "всех олигархов поставят к стенке на особый учет и к участию в большой приватизации не допустят". То есть в Украине начнут дискриминировать по признаку богатства.

В связи с чем ведущая призвала их уезжать.

"Богатые люди на Украине могут теперь жаловаться на дискриминацию по признаку собственного богатства. Добро пожаловать в Россию. Примем всех с деньгами в Крыму", - пошутила в конце записи Канделаки.

Напомним, за основу запконопроект об олигархах был принят парламентом в начале июля.

Спикер Рады Дмитрий Разумков отправил документ на оценку Венецианской комиссии, и та порекомендовала нардепам пока парламенту не рассматривать проект.